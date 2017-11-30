«Starbucks Coffee» в Ашхабаде закрылось после «разоблачения»

В Ашхабаде закрылось кафе под вывеской всемирно известного бренда “Starbucks Coffee”.

Кафе, размещавшееся в крупнейшем торговом центре столицы Туркменистана закрылось 16 дней назад, сняты все вывески “Starbucks Coffee”, сообщают источники «Азатлыка». По их словам, в настоящее время вместо этого кафе в торговом центре «Багтыярлык» функционирует новое заведение под названием «Стадион», которое предлагает посетителям аналогичный ассортимент продукции, но уже без логотипа «Starbucks».

Руководство и сотрудники торгового центра «Багтыярлык» официально не комментируют причины закрытия заведения, открывшегося около трех месяцев назад под вывеской изестного мирового бренда. Но, по словам одного из служащих кофейни, беседовавшего с источником «Азатлыка» на условиях анонимности, закрытие заведения произошло вслед за публикациями в прессе о том, что кафе под названием “Starbucks Coffee”, расположенное в самом центре столицы Туркменистана, является фиктивным и отношения к всемирно известной торговой марке не имеет.

Декорированное в стиле кофеен “Starbucks” заведение, открывшееся в середине лета, базировалось в крупнейшем столичном торговом центре «Багтыярлык». Об открытии кафе впервые сообщил интернет портал «Atawatan-Turkmenistan», разместивший видеоролик рекламного характера.

Вслед за этим издание EurasiaNet.org сообщило, что функционирующее в Ашхабаде заведение под названием “Starbucks Coffee” не имеет ничего общего с глобальной торговой маркой. «Я могу подтвердить, что у нас нет торговой точки в Туркменистане», — привело издание комментарий руководителя по общественным связям компании «Starbucks» Хайме Райлей (Jaime Riley). Издание также отмечает, что ашхабадское кафе не обозначено и на карте, состоящей из 24 000 заведений «Starbucks» в 70 странах мира.

Туркменистан является участником Бернской конвенции, защищающей авторское право, но не является членом Всемирной торговой организации, которое относится к интеллектуальной собственности более серьезно, сообщает Eurasianet.org.

Также отмечалось, что собственник кафе остается неизвестным.

Источник: Радио «Азатлык»