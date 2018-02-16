Президент встретился с представителем компании, специализирующейся на системах госбезопасности и слежки

16.02.2018 в рубрике Из других СМИ, Лента. 326

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с представителем немецкой компании «Rohde & Schwarz» Хартмутом Йешке (Hartmut Jäschke).

Стороны обсудили возможные направления сотрудничества. Йешке ознакомил главу государства с основными направлениями деятельности компании, куда входят информационные технологии и беспроводная связь, производство электронного контрольно-измерительного, а также теле- и радиовещательного оборудования, обеспечивающего высококачественное цифровое вещание. Об этом сообщает госинформагентство ТДХ.

Отметим, что кроме гражданских телекоммуникаций, «Rohde & Schwarz» специализируется на разработке решений по кибербезопасности госструктур, защищенных каналах связи для военных, а также системах слежки. Именно этот отдел возглавляет Хартмут Йешке.

В частности, согласно информации на официальном сайте «Rohde & Schwarz», решения компании могут помочь выследить объект и собирать информацию из переписки, а также составить поведенческий портрет по данным наблюдения.

Как пишет ТДХ, Хартмут Йешке подчеркнул, что компания «Rohde & Schwarz» видит в Туркменистане надежного и перспективного делового партнера, с которым стремится и далее развивать тесное сотрудничество на долгосрочной основе.

Источник: Хроника Туркменистана

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