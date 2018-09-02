Туркменское издание оперативно опровергло факт ДТП в Туркменабаде

В воскресенье, 2 сентября, проправительственное издание Turkmenportal опубликовало опровержение по поводу дорожно-транспортного происшествия, случившегося в Туркменабаде – центре Лебапского велаята, 31 августа, накануне нового учебного года.

Ссылаясь на пресс-центр МВД страны, издание сообщает, что «никаких дорожно-транспортных происшествий с участием общественных транспортных средств (автобусов и маршруток) в целом по августу, а также 1 сентября, в Туркменистане не было».

Удивительно, с какой оперативностью журналисты и пресс-служба МВД в выходной день (!) отреагировали на неудобную информацию. Речь, напомним, шла о попавших в ДТП работниках школ и детсадов, отправлявшихся на сбор хлопка. Авария произошла утром в центре Туркменабада. О этом происшествии 2 сентября сообщило и радио «Азатлык».