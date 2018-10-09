Хлопок-2018: Урожай не уродился, но людей снова гонят на поля

Посевные площади, отведенные под хлопчатник, и объемы производства хлопка-сырца, установленные в Туркменистане для каждой области и для всей страны в целом, остались нынче такими же, как и в предыдущие годы. Хлопчатником было засеяно 545 тысяч гектаров пашни, с которых запланировано собрать не менее 1 миллиона 50 тысяч тонн хлопка. Однако условия, при которых сегодня приходится убирать урожай, а главное требования со стороны местных властей, по сравнению с предыдущими сезонами, заметно ужесточились.

Проект АНТ подготовил отчет о текущей ситуации на хлопковых полях страны, а также о новых случаях массовой мобилизации бюджетников на хлопок. Неоценимую помощь в сборе фактов оказали гражданские активисты и просто неравнодушные люди, которые вот уже на протяжении нескольких лет проводят мониторинг использования принудительного труда работников всех отраслей экономики ради достижения «хлопковых» целей.

«ИЩИ ЛУЧШЕ — ХЛОПОК В ПОЛЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ»

Еще до начала уборочной кампании специалисты сельского хозяйства предсказывали, что хлопка в 2018 году будет меньше, чем во все предыдущие сезоны. Такой неутешительный вывод делался специалистами каждой из 4-х хлопкосеющих областей. Свои доводы агрономы дехканских объединений и работники отделов сельского хозяйства районных администраций аргументировали тем, что в 2018 году ситуация на хлопковых полях усугубилась острой нехваткой в период вегетации поливной воды и прокатившейся по стране в конце мая солевой бурей.

«Хлопчатник нынче уродился хилым, низкорослым, редким. Причин тому было несколько: это и нехватка воды, и буря, принесшая на поля тонны разъедающей соли к и без того низкокачественным семенам, и недостаток минеральных удобрений, и ставшие уже традиционными нарушения правил агротехники ухода за посевами, и несогласованность между обслуживающими сельское хозяйство госструктурами. Некоторые поля напоминают голову лысого человека – то там кустик, то тут», — сказал наблюдателю в Лебапской области агроном из Саятского района.

Еще более критическая ситуация сложилась на хлопковых полях Дашогузской области. Здесь, по словам представителя хлопкового торгового предприятия «Ак алтын», будет воспринято за счастье, если удастся собрать хотя бы половину из запланированного на область объема хлопка. Напомним, северный регион по плану должен отчитаться за 230 тысяч тонн хлопка.

«Вместе с представителями местных администраций и Госконцерна «Туркменпагта» в августе, накануне уборки, мы провели контрольный анализ посевов, чтобы знать, сколько примерно хлопка будет всего. Так вот, в Акдепинском, Куняургенческом, Ильялинском районах, в районе имени Сапармурата Туркменбаши мы видели плантации-карты, которые за все лето ни разу не были политы. Кустики низкие, на них всего 1-2 хлопковые коробочки, да и те недоразвитые. Какое уж тут выполнение плана…», — сказал представитель хлопко-торгового предприятия «Ак алтын».

Несмотря на все вышесказанное, губернаторы и их заместители, тем не менее, усиливают требования к находящимся в их подчинении хозяйственным руководителям, заведующим учреждениями сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта «не оставаться в стороне от дела государственной важности и выделить максимальное количество людей для отправки на хлопок». Кроме того, на ежедневных совещаниях в областных и районных администрациях каждому руководителю непременно напоминается о его «гражданском долге» и «патриотизме».

О том же, как проходят эти совещания, наблюдателю АНТ рассказал заместитель директора одного из предприятий Дашогуза, которому в отсутствии начальника довелось участвовать на нем:

«Каждый руководитель приходит на собрание со своей записной книжкой и персонально отчитывается хякиму или его заму о том, сколько людей было отправлено вчера на хлопок, сколько, согласно документу, заверенному в сельсовете или правлении дехканского объединения, собрано всего хлопка в килограммах. Если цифра в пересчете на количество отправленных людей окажется меньше требуемой, то руководителю приходится слышать в свой адрес жесткие упреки, вплоть до нецензурной брани. Это длится до тех пор, пока руководитель клятвенно не пообещает исправить упущение уже завтра».

По словам замдиректора, требования очень жесткие и подлежат беспрекословному выполнению, а присутствующие не смеют и заикнуться о том, что хлопка на полях мало или его вовсе нет, что сборщикам приходится «буквально бегать в поисках раскрывшихся коробочек».

Участник одного из собраний в районной администрации рассказал наблюдателю про случай с мужчиной, назначенным не так давно на руководящую должность в поселке Акдепе Дашогузской области. Когда тот попробовал объяснить, почему его сборщики мало собрали, присутствующий на совещании заместитель областного хякима сорвался на крик: «Ищи лучше, хлопок в поле должен быть!»

Продолжение следует…