Учеба в вузах США для туркменских студентов по программе Global UGRAD

Международная программа студенческого обмена Global UGRAD — программа отдела образовательных и культурных программ Госдепартамента США. Программа «Global UGRAD» предоставляет возможность студентам высших учебных заведений пройти обучение в течение 1-2 полугодий в одном из университетов США. По окончании программы участники должны вернуться в свой университет и проучиться там как минимум в течение одного семестра. Все участники программы отбираются на основе открытого конкурса. Анкеты принимаются по всем направлениям. Студенты, изучающие медицину (включая медсестринство, стоматологию, фармакологию, ветеринарное дело и другие направления клинических исследований) должны принять во внимание, что прямая работа с пациентами, а также работа с животными, не разрешается по правилам обменных программ, следовательно спектр академических работ и мероприятий может быть ограничен.

Кандидаты могут указать предпочтительный семестр обучения (осенний или весенний), но окончательное решение будет приниматься в зависимости от свободных мест, и будет определяться организацией World Learning. Студенты, которым требуется изучение английского языка, начнут свою программу осенью.

Программа Global UGRAD не присуждает степени, и не предоставляет поддержки в переводе кредитов из американского университета в родной университет участника.

Все участники программы должны будут:

Учиться на дневном отделении в университете США в течение всей академической программы;

Изучать как минимум 2 предмета по своей специальности, и как минимум 1 предмет в сфере изучения

США, к примеру историю, литературу, искусство или правительство США;

Посвятить 20 или более часов общественно-полезной работе в городе пребывания на территории США;

Пройти профессиональную стажировку в течение программы.

Студенты, которые на момент подачи заявки обучаются на 1-м курсе, будут жить в принимающих семьях или в общежитиях и учиться в двухгодичных колледжах. Все остальные студенты будут жить в общежитиях и проходить обучение в четырехгодичных колледжах или университетах.

На момент начала программы, участникам должно быть как минимум 18 лет.

Программа обеспечивает полное финансирование и предоставляет:

Поддержку в получении визы J-1;

Оплату проезда из родного города до принимающего университета в США и обратно;

Медицинскую страховку на случаи болезни и несчастных случаев;

Оплату обучения в США;

Оплату проживания и питания в США;

Небольшую стипендию на мелкие расходы;

Ограниченные средства на покупку учебников;

Широкие возможности профессионального роста для выпускников программ.

Для рассмотрения кандидатуры необходимо подать следующие документы:

Полностью заполненную анкету

Копию заграничного паспорта

Зачетную ведомость или другой документ с оценками (с переводом на английский язык)

Два рекомендательных письма (с переводом на английсий язык)

Последний день подачи анкет: понедельник, 31 декабря 2018 г.

Для получения более подробной информации обращайтесь в отдел информации и культуры Посольства США в Туркменистане по телефону (+99312) 473503 доп. 231, по электронной почте [email protected], а также на сайте программы — www.worldlearning.org/ugrad

Заполнить анкету можно на сайте www.worldlearning.org/ugrad