Учеба в вузах США для туркменских студентов по программе Global UGRAD

Международная программа студенческого обмена Global UGRAD — программа отдела образовательных и культурных программ Госдепартамента США. Программа «Global UGRAD» предоставляет возможность студентам высших учебных заведений пройти обучение в течение 1-2 полугодий в одном из университетов США. По окончании программы участники должны вернуться в свой университет и проучиться там как минимум в течение одного семестра. Все участники программы отбираются на основе открытого конкурса. Анкеты принимаются по всем направлениям. Студенты, изучающие медицину (включая медсестринство, стоматологию, фармакологию, ветеринарное дело и другие направления клинических исследований) должны принять во внимание, что прямая работа с пациентами, а также работа с животными, не разрешается по правилам обменных программ, следовательно спектр академических работ и мероприятий может быть ограничен.
Кандидаты могут указать предпочтительный семестр обучения (осенний или весенний), но окончательное решение будет приниматься в зависимости от свободных мест, и будет определяться организацией World Learning. Студенты, которым требуется изучение английского языка, начнут свою программу осенью.
Программа Global UGRAD не присуждает степени, и не предоставляет поддержки в переводе кредитов из американского университета в родной университет участника.
Все участники программы должны будут:
- Учиться на дневном отделении в университете США в течение всей академической программы;
- Изучать как минимум 2 предмета по своей специальности, и как минимум 1 предмет в сфере изучения
- США, к примеру историю, литературу, искусство или правительство США;
- Посвятить 20 или более часов общественно-полезной работе в городе пребывания на территории США;
- Пройти профессиональную стажировку в течение программы.
Студенты, которые на момент подачи заявки обучаются на 1-м курсе, будут жить в принимающих семьях или в общежитиях и учиться в двухгодичных колледжах. Все остальные студенты будут жить в общежитиях и проходить обучение в четырехгодичных колледжах или университетах.
На момент начала программы, участникам должно быть как минимум 18 лет.
Программа обеспечивает полное финансирование и предоставляет:
- Поддержку в получении визы J-1;
- Оплату проезда из родного города до принимающего университета в США и обратно;
- Медицинскую страховку на случаи болезни и несчастных случаев;
- Оплату обучения в США;
- Оплату проживания и питания в США;
- Небольшую стипендию на мелкие расходы;
- Ограниченные средства на покупку учебников;
- Широкие возможности профессионального роста для выпускников программ.
Для рассмотрения кандидатуры необходимо подать следующие документы:
- Полностью заполненную анкету
- Копию заграничного паспорта
- Зачетную ведомость или другой документ с оценками (с переводом на английский язык)
- Два рекомендательных письма (с переводом на английсий язык)
Последний день подачи анкет: понедельник, 31 декабря 2018 г.
Для получения более подробной информации обращайтесь в отдел информации и культуры Посольства США в Туркменистане по телефону (+99312) 473503 доп. 231, по электронной почте [email protected], а также на сайте программы — www.worldlearning.org/ugrad
Заполнить анкету можно на сайте www.worldlearning.org/ugrad