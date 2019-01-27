Тренинг в Тбилиси и возможность реализировать свой проект — только для граждан Туркменистана!

Вы ищете возможность внести позитивные изменения в жизнь туркменского народа? У вас есть замечательная идея, но она не реализована, из-за нехватки времени, ресурсов, или единомышленников? Мы предлагаем платформу для того, чтобы Вы могли поделиться своей идей, распланировать ее, построить команду и получить финансовую поддержку для реализации своего инновационного проекта. Расскажите нам о себе, о своей инновационной идеи и о том, как она может принести пользу туркменистанцам. Вы можете подать заявку самостоятельно или от имени группы. Мы приветствуем групповые проекты от зарегистрированных организаций и инициативных групп гражданского общества.

Лаборатория Инноваций стремится повысить осведомленность таких людей, как Вы (блоггеров и активистов из Туркменистана) о значимости социальных медиа и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в развитии общества в различных сферах (образование, здравоохранение, бизнес, правовая грамотность и сельское хозяйство) и объядинять людей с инновационными идеями. Цель лаборатории — помочь туркменистанцам построить свои практические навыки, профессиональные сети и улучшить доступ к информации с помощью технологий, доступных в Туркменистане. Крайний срок подачи конкурсной заявки — 31 января 2019 год. Семинар пройдет на неделе с 14 по 22 апреля 2019 года в Тбилиси, Грузия. Ожидается, что выбранные участники примут участие в полном четырехдневном интенсивном семинаре. Семинар поможет участникам продолжить разработку проектных идей и направить их на финансирование. Решение о финансировании успешных проектов будет принято в конце семинара Расходы, связанные с Вашим участием в семинаре будут покрыты организаторами встречи.

Подробнее здесь: https://www.saglyk.org/component/content/article/14-tazelikler/umumy/1491-turkmen-innowasiyasynyn-laboratoriyasy-2-28122018.html?Itemid=2