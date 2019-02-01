Семинар ЕБРР: «Передовые практики экспорта и торгового финансирования» в Ашгабате

01.02.2019 в рубрике Тренинги, Учеба-Тренинги-Вакансии. Метки: , 23

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приглашает предпринимателей, директоров производственных предприятий, а также менеджеров по экспорту в малых и средних предприятиях (МСП) Туркменистана принять участие в 3х-дневном продвинутом обучающем курсе «Передовые практики экспорта и торгового финансирования» в г. Ашгабат с 20 по 22 февраля 2019 года. Данное мероприятие предназначено для расширения экспорта в местных производственных предприятиях, ранее сталкивавшихся с вопросами экспортирования своей продукции и имеющих базовые знания об основах экспорта. Более подробная информация, а также форма заявки, в приложении. Заявки на участие принимаются до 5 февраля 2019 года.

Ссылки здесь:

Application form ENG — Export Promotion Series

EBRD_Announcement_Advanced_Export

 

 

 

 

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