Центральноазиатская молодежная сеть ОБСЕ ищет студентов из Туркменистана

Основанная в 2004 году и поддерживаемая ОБСЕ Центральноазиатская молодежная сеть (Central Asian Youth Network — CAYN) приглашает студентов из Туркменистана принять участие в предстоящем 28 июня – 1 июля семинаре в Астане. Цель семинара – улучшение навыков критического мышления и обмен мнениями о существующих угрозах безопасности в регионе. Семинар также направлен на стимулирование творчества, поощрение сотрудничества и кооперативного подхода среди студентов из стран региона.

Обязательные условия участия: свободное владение английским языком и обучение в вузе на момент подачи заявления. Все расходы покрывает приглашающая сторона. Подробности по этой ссылке.