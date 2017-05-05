Центральноазиатская молодежная сеть ОБСЕ ищет студентов из Туркменистана

05.05.2017 в рубрике Тренинги, Учеба-Тренинги-Вакансии. 17

Основанная в 2004 году и поддерживаемая ОБСЕ Центральноазиатская молодежная сеть (Central Asian Youth Network — CAYN) приглашает студентов из Туркменистана принять участие в предстоящем 28 июня – 1 июля семинаре в Астане. Цель семинара – улучшение навыков критического мышления и обмен мнениями о существующих угрозах безопасности в регионе. Семинар также направлен на стимулирование творчества, поощрение сотрудничества и кооперативного подхода среди студентов из стран региона.

Обязательные условия участия: свободное владение английским языком и обучение в вузе на момент подачи заявления. Все расходы покрывает приглашающая сторона. Подробности по этой ссылке.

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