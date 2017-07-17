Программа мастер-классов по цифровой журналистике в Армении и Грузии

Прием заявок на участие в осеннем цикле мастер-классов 2017 программы «Перспективы» открыт с 6 июля по 6 августа 2017

Мы рады сообщить об открытии приема заявок на участие в цикле мастер-классов «Освещение событий в цифровую эпоху» для развивающих карьеру журналистов с опытом работы от трех лет. Мастер-классы проводятся в рамках программы профессионального развития русскоязычных журналистов — «Перспективы». Цель цикла мастер-классов – содействие развитию профессиональных навыков журналистов в написании текстов и подготовке интервью, а также их распространения в цифровую эпоху.

Описание цикла мастер-классов

Главными направлениями цикла мастер-классов будут написание текстов различных форматов в соответствии с международными профессиональными стандартами, применяемыми в агентстве Рейтер и других информационных службах глобальных медиа.

Основу программы мастер-классов составят практические упражнения, направленные на улучшение базовых журналистских навыков в написании текстов: точность, беспристрастность, скорость, ясность и структура, и основные принципы создания цифровых текстов. Участники изучат основы визуализации журналистских материалов и базовые навыки формирования мультимедийных материалов для цифровых медиа.

Мастер-классы помогут журналистам выявить свои сильные и слабые стороны и отработать необходимые навыки под руководством опытных тренеров и наставников.

В центре внимания мастер-классов будут техники написания новостных сообщений и репортажей: способы структурирования текста, приемы написания простых и понятных стандартных сообщений, написание тематических историй, аналитика и создание заголовков, укрепление таких основополагающих профессиональных журналистских качеств, как сбалансированность, точность и беспристрастность. Будут даны практические рекомендации для проведения успешных интервью, подходы к определению авторитетности и значимости источников, их правильное использование и цитирование. Основы фактчекинга и журналистской этики.

Участники познакомятся с основными требованиями к текстам для веб-платформ и социальных сетей, новейшими мультимедийными инструментам, подходами к созданию лонгридов, изучат инструменты продвижения журналистких материалов в социальных сетях.

Основные даты очных сессий мастер-классов осенью 2017:

15-17 сентября (Армения): «Написание новостей и репортажей для СМИ цифровой эпохи»

14-16 октября (Грузия): «Подготовка интервью и работа с источниками в СМИ цифровой эпохи»

Участие только в одном мастер-классе из цикла не разрешается.

Место проведения мастер-классов Армения и Грузия.

К участию в конкурсном отборе приглашаются:

журналисты развивающие свою карьеру и имеющие примерно 3-15 лет профессионального опыта

журналисты с четким намерением работать по профессии в будущем

журналисты и внештатные журналисты (фрилансеры) работающие в СМИ любого типа (печать, радио, телевидение, онлайн) на штатной или внештатной основе (фрилансеры)

блогеры имеющие профессиональное журналистское образование или опыт работы в СМИ

в совершенстве владеющие русским языком, работающие в России, странах Восточной Европы или Центральной Азии, создающие материалы для СМИ, выходящих на русском языке.

Дополнительная информация:

Язык мастер-классов русский.

Участие в мастер-классах бесплатное.

Организаторы мастер-класса обеспечивают иногородним участникам проезд, проживание в гостинице, питание.

Прием заявок открыт до 6 августа 2017 до 23:59 по московскому времени.

Приглашаем вас подать заявку, заполнив онлайн форму по ссылке ниже. В разделах формы заявки будет необходимо описать ваш опыт работы и образование, указать членство в профессиональных ассоциациях или объединениях журналистов, предложить идею материала, который мог бы стать резонансным за пределами региона.

К заявке на участие в программе журналистам, работающим в редакциях СМИ, необходимо будет приложить сопроводительное письмо от редактора. Внештатные журналисты должны предоставить подтверждение о сотрудничестве с одной или более редакциями, в которых регулярно публикуются их материалы, и желательно рекомендательное письмо от профессиональной ассоциации или объединения журналистов. Подробнее в разделе «Часто задаваемые вопросы».

Также потребуется предоставить образцы работ в формате PDF. Ссылки на работы сначала поместите в файл Word и далее загрузите. Размер загружаемых файлов не должен превышать 5 МБ.

Рекомендуем подготовить все необходимое до начала заполнения формы заявки. Обязательно используйте ссылки вверху каждой страницы формы заявки, чтобы сохранить заполненные поля. Если вы покинули страницу форму заявки не воспользовавшись ссылкой «сохранить», повторное заполнение заявки с того же id будет невозможно.

Пройдите по этой ССЫЛКЕ НА ЗАЯВКУ, чтобы начать заполнение формы.

Результаты рассмотрения заявок будут сообщены 14 августа 2017, 18:00 — 19:00 (время МСК).

Подавшие заявки кандидаты, получат уведомление на электронную почту, которую указывали в заявке. Рекомендуем указывать личный, не копроративный электронный адрес, чтобы письма от программы не блокировались корпоративными фильтрами. Организаторы программы не комментируют свои решения по отбору кандидатов.

Программа «Перспективы» – это совместная инициатива фондов Thomson Reuters Foundation, Robert Bosch Stiftung и Fritt Ord Foundation.