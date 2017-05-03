ОБСЕ приглашает правозащитников пройти тренинг в Грузии по мониторингу прав человека и вопросам безопасности.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОДАЧЕ ЗАЯВОК

для участия в тренинге по мониторингу прав человека и вопросам безопасности для правозащитников из стран Южного Кавказа и Центральной Азии (26 июня — 1 июля 2017 г., Грузия)

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) предлагает правозащитникам из стран Южного Кавказа и Центральной Азии принять участие в шестидневном семинаре по мониторингу прав человека и вопросам безопасности. Цель тренинга – научить правозащитников самостоятельно проводить мониторинг соблюдения прав человека объективным и качественным образом.

Обучение будет проводиться в Грузии с 26 июня по 1 июля 2017 года и охватывать такие вопросы, как принципы и цикл мониторинга прав человека, личная безопасность правозащитников, а также цифровая безопасность, включая использование Мартус (Martus) – безопасного программного обеспечения для документирования информации при проведении мониторинга. Язык тренинга – английский, с синхронным переводом на русский язык. Тренинг будет основываться на интерактивных методах обучения и потребует активного участия всех участников. В связи с этим количество участников ограничено 25 правозащитниками, которые будут отобраны в соответствии со следующими критериями:

наличие гражданства одной из следующих стран: Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан;

наличие ограниченной подготовки по вопросам мониторинга прав человека и составления соответствующей отчетности;

значение тренинга для будущей деятельности участника в области прав человека в регионе;

отсутствие предыдущего опыта прохождения тренингов по вопросам безопасности (включая цифровую безопасность) или наличие ограниченной подготовки в данной области;

свободное владение английским или русским языком.

ОБСЕ признает правозащитником любое лицо, которое защищает и стремится реализовывать права человека, независимо от характера его или ее деятельности или статуса, возраста и профессии. Правозащитники проводят свою деятельность индивидуально или совместно, в рамках неофициальной группы или неправительственной организации (НПО), на добровольных началах или на профессиональной основе. Главная характеристика, определяющая правозащитников, состоит не в том, кем они являются, а в том, что они делают и какие принципы отстаивают.

Крайний срок подачи заявок: желающим участвовать необходимо заполнить и отправить прилагаемую анкету и резюме не позднее 16 Мая 2017 на электронную почту Анастасии Фуско, программного ассистента ОБСЕ/БДИПЧ, [email protected].

БДИПЧ стремится обеспечивать географический и гендерный баланс среди участников. Только те потенциальные участники, которые успешно пройдут отбор, будут уведомлены о его результатах (до 22 мая 2017 г.).

Расходы на проживание и проезд будут полностью покрываться БДИПЧ.