Что: Международный баркэмп по общественным кампаниям и коммуникациям для гражданского общества

Где: Тбилиси, Грузия

Когда: 2 – 5 ноября 2017

Языки: английский и русский

CampCamp 2017 – это четыре дня интенсивной совместной работы и творчества гражданских активистов и талантливых специалистов в области медиа, маркетинга и предпринимательства. Мастер-классы, мозговые штурмы, презентации успешных проектов и экспертные консультации помогут гражданским инициативам укрепить своё взаимодействие с местными сообществами, чтобы добиваться больших успехов в фандрайзинге, адвокации и привлечении общественной поддержки.

Мы хотим создать на CampCamp живое пространство, в котором рождаются идеи, меняются взгляды, разрушаются барьеры и открываются новые возможности.

Темы мастерских

CampCamp 2017 – это интерактивная программа, содержание которой в значительной степени определяют сами участники. Мы будем вместе генерировать идеи, тестировать технологии, экспериментировать и обмениваться опытом. На конкурсе «Провал года» мы будем с гордостью делиться своими самыми полезными ошибками, на «Быстрых свиданиях» с экспертами можно будет получить персональные консультации по своим проектам. Вечерами – встречи с грузинскими активистами, прогулки по городу, общение.

Участие в CampCamp 2017

Участие в CampCamp 2017 бесплатно. Мы ожидаем более 100 активистов и профессионалов в области коммуникаций из Восточной Европы и Центральной Азии, а также несколько специальных гостей из других стран. Рабочие языки – русский и английский, на 90% сессий будет организован перевод.

Среди участников:

Гражданские активисты и сотрудники некоммерческих организаций, активно экспериментирующие с новыми инструментами коммуникаций

Специалисты в области медиа, маркетинга, PR и смежных сферах, которые хотят помочь активистам решать стоящие перед ними задачи

Представители международных организаций, которые хотят глубже понять гражданское общество в регионе, изучить лучшие гражданские практики и найти новых партнёров

Финансовая поддержка

Мы готовы предоставить до 50 «путёвок» на CampCamp 2017 для гражданских активистов из Восточной Европы и Центральной Азии. Путёвки включают оплату проезда и проживания в Тбилиси во время баркэмпа. Кроме того, мы будем рады, если международные организации проспонсируют приезд кого-либо из своих партнёров в регионе.

Форма заявки на участие в CampCamp 2017

Мы ожидаем большое количество желающих посетить CampCamp 2017, поэтому форму заявки нужно заполнить даже тем, кто готов самостоятельно оплатить свой проезд и проживание в Тбилиси во время баркэмпа. Отбор участников будет производиться на конкурсной основе. При отборе оценивается готовность активно и осознанно экспериментировать в области коммуникаций, способность применить полученные навыки в своей работе, и понимание необходимости взаимодействия с местными сообществами.

Чтобы подать заявку на CampCamp 2017, нажмите сюда. Если ссылка не открывается, свяжитесь с редакцией АНТ, мы вышлем вам анкету на почту.