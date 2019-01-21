Уникальная возможность для граждан Туркменистана: Научиться снимать видео на тренинге

Кто может принять участие? Журналисты, блогеры и видеоблогеры в возрасте от 18 до 26 лет, которые имеют опыт работы с видео и живут в одной из пяти стран Центральной Азии – Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане или Узбекистане. Участники Бишкекского видеоквеста научатся снимать короткие видео для соцсетей, которые смогут собрать десятки тысяч просмотров, а также улучшат свои навыки фотосъемки и написания текстов. В качестве тренеров выступят профессиональные журналисты и видеоредакторы из международных СМИ и кыргызского издания «Клооп». Они поделятся опытом создания и продвижения видеоконтента и других мультимедийных продуктов в соцсетях. А затем вы будете работать в командах над собственными видео под их чутким руководством. Особое внимание мы планируем уделить тому, чтобы участники научились снимать видео и готовить другие материалы на том оборудовании, которое будет доступно им в дальнейшем. Поэтому все материалы будут записываться на камеру мобильного телефона, а мы предоставим каждому участнику стабилизатор для мобильного телефона (стэдикам). Все, кто успешно окончит курс, получат в подарок стабилизатор для мобильного телефона.

Организаторы: «Клооп» и Пражский гражданский центр

Когда: 2-10 апреля 2019 года

Где: Бишкек, Кыргызстан

Рабочий язык: Русский

Цена: Транспортные расходы, проживание и питание оплачивается организаторами

Дедлайн: 17 февраля 2019 г.

Подробнее здесь: https://praguecivilsociety.org/bishkekvideoquest-rus/