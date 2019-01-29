Туркменистан занимает 161-е место из 180 в рейтинге восприятия коррупции

Опубликован рейтинг восприятия коррупции Transparency International по итогам 2018 года. Туркменистан с индексом 20 из 100 делит 161-место с Камбоджей, Гаити и Демократической Республикой Конго. По сравнению с 2017 годом, Туркменистан набрал 1 балл (чем ниже балл, тем выше уровень восприятия коррупции, и, соответственно, наоборот).

Первое место в рейтинге занимает Дания, у нее наибольшее число баллов – 88 из 100. На последнем месте расположились Сомали с 10 баллами. Из бывших советских республик в таблице рейтинга ниже Туркменистана нет никого. Из ближайших соседей можно назвать Узбекистан – 158 место, Таджикистан – 152 и Россию – 138 место.

Индекс восприятия коррупции составляется на основании опросов экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями в разных странах мира. Transparency International публикует рейтинг с 1995 года.