Туркмения закрыла границы для таджикских фур

На границе с Туркменией с утра 4 февраля застряли десятки фур, которые направляются в Таджикистан или из него. Об этом сообщает сайт «Ахбор».

Туркменская таможня без объяснения причин перестала пропускать грузы в Таджикистан и обратно, хотя другие фуры, в том числе из Узбекистана и Кыргызстана, пересекают границу свободно, уточнили водители простаивающих там машин.

Уже через несколько часов на КПП «Алат» скопились около 45 фур на границе Узбекистана с Туркменистаном и еще 25 фур на КПП «Лутфабад» и «Сарахс» на ирано-туркменской границе. Водители попросили власти Душанбе вмешаться и помочь им.



Это происходит не впервые, в 2018 году Туркменистан закрыл свои границы для фур более чем на месяц — с конца августа до начала октября. В результате на границе образовался многокилометровый затор из сотен грузовиков, которым приходилось искать обходные маршруты через Азербайджан и Казахстан.

В Туркменистане по линии МИД это тогда объяснили борьбой с наркотрафиком, при этом подчеркнув, что задерживаются не только таджикские фуры, но также машины из Турции, Узбекистана и других стран.

Источник: «Фергана»