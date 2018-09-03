Туркменистан не пропускает фуры в Таджикистан

03.09.2018 в рубрике Из других СМИ, Лента. Метки: 596

Около 100 фур скопилось на туркмено-иранской границе, которым туркменская сторона не дает проезда в Таджикистан, сообщает новостное агентство этой страны Sputnik.

Водители фур утверждают, что они простаивают на пропускном пункте Лютфабад-Артык уже больше недели. Помимо грузовиков, туркменская сторона не пропускает в Таджикистан также и пассажирские автобусы, закупленные в Турции.

Издание обращает внимание на утверждение водителей, что аналогичная ситуация сложилась и на других КПП туркмено-иранской границы: «Не пропускают только фуры, которые едут в Таджикистан». При этом посол Таджикистана в Туркменистане о сложившейся ситуации проинформирован.

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