Афганистан: На границе с Туркменистаном армия ведет бои с ИГИЛ

Районный центр и несколько государственных учреждений на севере Афганистана впервые перешли в распоряжение боевиков ИГИЛ, действующей на территории Сирии, Ирака, Афганистана и некоторых других стран.

О захвате района Дарзаб боевиками ИГИЛ, как передает «Азатлык» (туркменская служба Радио «Свобода»), сообщают депутаты регионального совета афганской провинции Джаузджан. По их данным, в настоящее время между правительственными войсками и боевиками идут бои, из-за которых тысячи семей были вынуждены покинуть свои дома.

Однако глава полиции провинции Джаузджан Рахматулла, подтвердив сообщения об ожесточенных столкновениях между афганской армией и боевиками, отметил в беседе с Радио «Азатлык», что ИГИЛ пока не удалось захватить весь район Дарзаб.

«Боевики ИГИЛ пока не смогли захватить район Дарзаб. Афганские силы оказывают сопротивление исламским боевикам. Военные объекты находятся под контролем афганских сил. Мы отправляем в Дарзаб дополнительное подкрепление. Между боевиками и афганскими силами идут ожесточенные бои», — сообщил начальник региональной полиции.

Район Дарзаб расположен вблизи города Шибирган (в другом написании — Шибарган), столицы провинции Джаузджан, в 50 километрах от границы с Туркменистаном.

По словам представителя провинциального совета Северного Афганистана, которые цитирует «Азатлык», местная армия пыталась оказать сопротивление ИГИЛ, но из-за отсутствия помощи со стороны центрального правительства силы оказались неравными: «Если центральное правительство не окажет вовремя помощь, под ударом окажется провинциальная столица Шибирган».

Местные чиновники сообщают о том, что в провинциях Фарьяб, Джаузджан и Сари-пуль есть также и боевики «Исламского движения Узбекистана». Как отметил пресс-секретарь администрации провинции Джаузджан Мухаммет Гапуры, в рядах боевиков ИГИЛ в боевых действиях здесь принимают участие и «боевики из Узбекистана».

Три из десяти районов провинции Джаузджан граничат с Туркменистаном. По некоторым данным, 70% населения провинции составляют этнические туркмены. В районах Дарзаб и Куш-тепа проживают преимущественно этнические узбеки.

Международное информационное агентство «Фергана»