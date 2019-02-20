В Туркменистане вновь открыта «охота» на женщин за рулем

В туркменской столице, как и год назад в это же время, установлен контроль за женщинами, управляющими легковыми автомобилями. Работники службы дорожной полиции требуют немедленно съехать с проезжей части и остановиться, если видят за рулем представительницу прекрасного пола. По информации источников из Ашхабада, действуют по-разному: одни рекомендуют ехать домой и впредь не управлять автомобилем, другие требуют проехать в дорожную полицию в сопровождении патрульной машины.

Что происходит далее в дорожной полиции: уплачивают ли дамы штраф или, в случае непослушания, у них отбирают транспортное средство, — не ясно. На вопрос, звучащий в момент остановки, стражи дорожной полиции никаких объяснений не дают, просто говорят: нельзя!

19 февраля на Радио Азатлык был опубликован ролик, на котором женщина в Ашхабаде требует вернуть ей водительское удостоверение.

В январе прошлого года АНТ подробно описывали ситуацию с преследованием женщин-водителей. Тогда у водительниц изымали права, а само авто транспортировали на штрафную стоянку. В январе и феврале того года источники массово сообщали о том, что женщины стали бояться садиться за руль, и мужья вынуждены были возить их на работу. С некоторых сотрудниц госучреждений их руководители, очевидно, по требованию органов дорожной полиции, брали расписки, что те обязуются не садиться за руль и не приезжать на работу на своей машине.

Помимо нового запрета на управление автомобилем женщинами, источники также сообщают об очередном витке кампании по запрещению эксплуатировать машины, если те не белых или не светлых расцветок.

«У меня красное авто, — написал в редакцию АНТ ашхабадец, — и меня уже пару раз останавливали и требовали или перекрасить машину или вовсе поставить ее на прикол, иначе последуют санкции. Правда, не уточняли, какие именно».

Источники сообщают, что новая волна запретов приводит к пробкам на светофорах и на оживленных дорогах, — там, где автоинспекторы тормозят «неподходящих» водителей или автомобили.