Все дело в бороде? В Ашхабаде продолжается кампания по принудительному бритью молодых людей 

Полиция в Туркменистане не прекращает охоту на мужчин с наличием растительности на лице. Молодой и нет времени побриться? Значит, становишься потенциальной добычей людей в погонах.

Облавы на носителей бород на улицах столицы проводятся регулярно и в разных жилых массивах Ашхабада, сообщают источники АНТ. Всех, кто неделю-другую не сбривал бороду, доставляют в ближайший опорный пункт, где сперва фотографируют с отросшей щетиной, потом вручают одноразовую бритву и снова снимают, уже без бороды, на фотокамеру.

Эта процедура, по словам одного из источников, свидетельствует о том, что сотрудникам патрульно-постовой службы и участковым инспекторам полиции руководством МВД устанавлен план по сокращению числа небритых граждан. Фотографии задержанных мужчин с бородой и без, очевидно, нужны для отчета, как прямое доказательство выполнения плана. Случаи доставки небритых граждан отмечены в пятом, десятом, одиннадцатом, тридцатом микрорайонах, а также в жилых массивах под общим названием «Мир».

Что интересно, к усам или усикам граждан у полиции претензий нет, а что касается бороды, то тут вступает в силу всем известный, но нигде и никем не прописанный аргумент – «боланок», то есть нельзя.

Плановость и отчетность в отношении граждан с бородой не допускают никаких исключений. В Ашхабаде рассказывают об анекдотичном случае, когда доставленный в опорный пункт юноша с двухнедельной щетиной на лице отказался бриться. Свой отказ он объяснил тем, что не знает, кто до него пользовался этой бритвой, мол, негигиенично это. Парень, видимо, в глубине души расчитывал, что ему дадут новую бритву или за неимением таковой отпустят домой. Но не тут-то было. Участковый препроводил его до ближайшей парикмахерской, где парня успешно побрили под надзором полицейского.

Отлавливание граждан с бородой практикуется в Туркменистане уже много месяцев. Растительность на подбородке у мужчин, за исключением почтенных аксакалов, нагоняет страх перед религиозным радикализмом, полагают источники.

Пресловутый «боланок» — это не закон, принятый парламентом и подписанный президентом. «Боланок» — это символ беззакония и полицейско-чиновничьего произвола в Туркменистане. И он применяется не только по отношению к людям с бородой. «Боланок!», — говорят работники дорожной полиции и продолжают задерживать все частные автомобили, за рулем которых находятся женщины. «Боланок!», — повторяют сотрудники туркменской миграционной службы в аэропорту и на всех КПП на границе с соседними странами, пополняя список невыездных граждан.