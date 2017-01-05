Видео: В Стамбуле избили туркменистанца, приняв его за предпологаемого террориста, напавшего на ночной клуб

Жители одного из районов Стамбула избили гражданина Туркменистана, показавшегося им похожим на подозреваемого в нападении на ночной клуб, сообщает CA-NEWS со ссылкой на турецкое агентство Dogan.

По сообщению агентства, жители района Пендик задержали гражданина Туркменистана К. М., приняв его за террориста, напавшего на клуб Reina в новогоднюю ночь. На сервисе YouTube очевидцы выложили видео нападения на гражданина Туркменистана (см. ниже).

Туркмен попытался бежать, однако его поймали и избили местные жители. Позднее его доставили в отделение полиции, где выяснилось, что он не является разыскиваемым террористом. В местном управлении по делам иностранцев выяснилось, что турецкая виза туркмена просрочена, и было принято решение о скорой его депортации.

Издание напоминает, что в новогоднюю ночь вооруженный автоматом преступник в костюме Санта-Клауса застрелил охранявшего заведение полицейского и ворвался в помещение, где находились свыше 600 человек. После этого он открыл огонь по посетителям.

По последним данным, жертвами теракта стали 39 человек, среди них 16 иностранцев. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».