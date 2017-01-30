Границу между Узбекистаном и Туркменистаном открыли накануне визита Мирзияева в Хорезм

30.01.2017 Радио Азатлык

За два дня до визита президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Хорезмскую область для жителей приграничных с Туркменистаном районов восстановили переход через узбекско-туркменскую границу, позволяющую им находиться в соседней стране без визы три дня. Четыре года назад, накануне празднования Дня независимости Узбекистана границу закрыли и приостановили действие безвизового режима для краткосрочных поездок граждан в соседнюю республику.

Как сообщил «Озодлику» (узбекская служба Азатлыка) собеседник из Хорезма по имени Мустафа, который видел, как граждане Узбекистана без визы проходят через пограничный пункт «Шават» в соседний Туркменистан, граница между двумя республиками открылась 25 января.

– С 25 января для наших граждан заново открыли узбекско-туркменскую границу и таможню. Сейчас, как и прежде, наши люди могут один раз в месяц съездить в Туркменистан на три дня. Мы считаем, что это осуществилось благодаря инициативе нашего президента, – говорит нашему репортеру собеседник из Хорезма по имени Мустафа.

Не представившийся сотрудник администрации Шаватского района в Хорезмской области также подтвердил «Озодлику» информацию о том, что отныне граждане двух республик свободно могут пересекать узбекско-туркменскую границу.

– Теперь стало легче народу. Потому что у многих с двух сторон границы живут родственники, кто-то взял невестку из Туркменистана, а кто-то, напротив, из соседнего Узбекистана. Народ радуется восстановлению добрососедских отношений с Туркменистаном, – заявил чиновник районной администрации.

По словам одного из жителей Шаватского района, который находится недалеко от границы с Туркменистаном, сегодня рядовых граждан мучает еще один вопрос – взимание платы за пересечение границы.

– Я ездил в Туркменистан четыре года назад. Потом границу полностью закрыли. Многие до сих пор не слышали об открытии границы. Людей мучает сумма оплаты при пересечении границы. Им приходится заплатить 8 долларов, это 56 тысяч сумов в национальной валюте, одна треть минимальной зарплаты. Но для того, чтобы увидеть своих родственников, люди снимают за проценты свои деньги с пластиковых карт и готовятся поехать в Туркменистан, – говорит собеседник из Шавата.

70-летний пенсионер из Хорезма Юлдаш-бобо говорит репортеру «Озодлика», что больше половины его родственников живут в Туркменистане.

– У меня там живут друзья, родственники, которых я не видел целых четыре года. Услышал недавно, что границу открыли. Сижу и радуюсь. Бог даст, на днях собираюсь поехать в Туркменистан, – сказал репортеру нашего радио хорезмский пенсионер.

Согласно подписанному в 2004 году двустороннему соглашению, граждане Узбекистана и Туркменистана, проживающие в приграничных районах, имели право без визы въехать на территорию соседней республики и находиться там целых три дня.

Однако летом 2013 года, накануне празднования Дня независимости власти Узбекистана закрыли границу с Туркменистаном. Узбекско-туркменская граница оставалась закрытой на протяжении четырех лет.

До 25 января этого года граждане Узбекистана, желающие посетить Туркменистан, и напротив, туркменские граждане, желающие посетить Узбекистан, должны были обратиться в посольства, находящиеся в столицах своих республик для того, чтобы получить визу для въезда в соседнюю республику.

Как говорит «Озодлику» руководитель правозащитной организации «Нажот» («Спасение») из города Ургенча Хайитбай Якубов, людей, проживающих в приграничных районах Узбекистана и Туркменистана связывают тысячелетние узы родства:

– Кто-то из жителей Хорезма отдал свою дочь замуж в Дашогузскую область Туркменистана. В Туркменистане живут узбеки, которые создали там семье еще в советские годы. Их родственники живут в Узбекистане. До сегодняшнего дня тысячи людей из-за закрытия двух границ не могли съездить на кладбище к родителям, – говорит нашему радио Хайитбай Якубов.

В Лебапской и Дашогузской областях Туркменистана живут потомки этнических узбеков.

В настоящее время в Туркменистане проживает практически полмиллиона этнических узбеков, которые составляют 12 процентов населения страны.

Между тем, более 150 тысяч этнических туркмен живут в приграничных регионах Узбекистана, в частности, в Хорезмской и Сурхандарьинской областях, а также в Каракалпакстане.

Хорезмская, Кашкадарьинская и Бухарская области, а также республика Каракалпакстан имеют общую границу с Туркменистаном. Протяженность общей границы между двумя республиками составляет 1650 километров.