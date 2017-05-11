10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Туркменистан намерены нарастить товарооборот до $500 млн, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Анатолий Калинин после заседания межправительственной белорусско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о наращивании взаимного товарооборота с Туркменистаном, вице-премьер отметил, что поставлена задача выйти на $500 млн. «Это задача достаточно сложная, но мы будем стремиться достигать подобного уровня торгово-экономического сотрудничества между нашими странами», — подчеркнул Анатолий Калинин.

Он напомнил, что в 2016 году внешнеторговый оборот товарами между Беларусью и Туркменистаном превысил $120 млн, а вместе с услугами составил почти $300 млн. «Сегодня мы обсуждали тему новых точек роста. Речь шла о поставках в Туркменистан продукции «Штадлер» — электрических дизель-поездов, говорили о наращивании поставок медицинского оборудования, лекарств, а также продукции наших промышленных брендов — МАЗ и МТЗ», — рассказал вице-премьер.

Он добавил, что в этом году планируется поставить на туркменский рынок 550 единиц техники этих предприятий. Анатолий Калинин также сообщил, что туркменская делегация заинтересовалась проектами Парка высоких технологий. «Завтра они его посещают. Думаю, мы сможем найти новые интересные совместные проекты и в сфере информационных технологий», — отметил он. По словам вице-премьера, стороны сегодня обсуждали возможные товарообменные операции, приемлемые для обеих стран.

«Пока у нас не все вопросы решены с конвертацией валют, поэтому мы ищем возможности замещения», — пояснил он. Обсуждается, что таким образом в Беларусь может поставляться хлопок, привел пример Анатолий Калинин.

Заместитель премьер-министра рассказал, что Беларусь и Туркменистан подписали сегодня план работы, а также договорились о проведении следующей межправкомиссии в Ашхабаде. Кроме того, стороны договорились о том, что Беларусь в конце лета проведет в Туркменистане презентацию своих туристических маршрутов.

Как сообщалось, Беларусь может принять участие в строительстве второго горнорудного калийного комбината в Туркменистане на базе Карабильского месторождения.

«Туркменская сторона, имея большие залежи калийных удобрений, объявила конкурс на строительство комбината. Белорусская сторона сейчас рассматривает возможности участия в данном проекте. Может, не в полном объеме, а только на стадии проектирования — время покажет. Наши специалисты изучат проект, подготовят предложения и внесут в правительство соответствующее решение, которое мы обозначим перед туркменской стороной», — пояснил Анатолий Калинин.

Восьмое заседание межправительственной белорусско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству проходит в Минске 10-12 мая. Участники туркменской делегации во время визита посетят такие белорусские предприятия, как ЗАО «Штадлер Минск», ГП «Минсктранс», РУП «Национальный центр электронных услуг», ГО «Белорусская железная дорога».

Источник: Belta.by