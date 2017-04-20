Азиатские игры в помещениях 2017 года откроют и закроют итальянцы

Итальянская компания Balich Worldwide Shows проведет церемонии открытия и закрытия Азиатских игр в закрытых помещениях 2017 года в Ашхабаде.

«Мы очень счастливы применить наш олимпийский опыт в Ашхабаде-2017. Здешний олимпийский комплекс — удивительное место, сооружение с прекрасной инфраструктурой, объектами и технологиями, отвечающими высоким стандартам», — заявил основатель и президент Balich Worldwide Shows Марко Балич.

Команда Balich Worldwide Shows участвовала в постановке и проведении торжественных церемоний летних и зимних Олимпийских игр в Турине-2006, Лондоне-2012, Сочи-2014 и Рио-2016. Кроме того, те же специалисты продюсировали церемонию празднования 20-летия независимости Туркменистана в 2011 году.

Стоимость проведения церемоний открытия и закрытия Азиатских игр в закрытых помещениях 2017 года в Ашхабаде не раскрывается, однако эксперты полагают, что услуги Balich Worldwide Shows обойдутся организаторам в сумму от 100 до 120 миллионов долларов США.

Большая часть этого бюджета уйдет на оплату труда, транспортировку, проживание, питание и обслуживание артистов, координаторов и технического персонала, задействованного в проведении церемоний. Остальное уйдет на доставку и монтаж оборудования — декораций, освещения и фейерверка.

Как сообщил «Гундогару» источник в Оргкомитете соревнований, в Туркменистане будет объявлено, что расходы по оплате проведения церемоний открытия и закрытия Азиады возьмет на себя турецкая компания «Полимекс», выступившая основным застройщиком ашхабадского Олимпийского комплекса.

Источник: Гундогар