Сборная Туркменистана по футболу поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная Туркменистана улучшила свои позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

По состоянию на 6 июля туркменская сборная заняла 137 строчку, разместившись между Эфиопией и Лесото – государства-анклава, находящегося на территории Южно-Африканской Республики (ЮАР). В прошлом году Туркменистан находился на 142-й позиции.

Лидерами этого года стали сборные Германии, Бразилии и Аргентины.

ФИФА составляет подобный рейтинг с 1994 года. Самый лучший показатель у сборной Туркменистана был в 2004 году (98 место), а самым худшим стал 2006 год – 155 строчка в рейтинге.

Источник: АНТ