Чемпионат мира по тяжелой атлетике в Ашхабаде проходит без спортсменов из Таджикистана

Тяжелоатлетам из Таджикистана не выдали въездную визу в Туркменистан, вследствие чего они лишились возможности принять участие в чемпионате мира по тяжелой атлетике, стартовавшем в Ашхабаде 1 ноября, сообщило таджикское информационное агентство «Asia-Plus» со ссылкой на спортивные власти республики.

О причинах неполучения виз спортсменами из Таджикистана ничего не сообщается. Неясно также и то, по чьей вине это случилось. Примечательно, что таджикская команда штангистов не смогла приехать в Ашхабад в период, когда отношения между двумя странами серьезно осложнились. Начало этому положило высказывание высокопоставленного таджикского чиновника относительно перспектив строительства железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан. В ответ на это МИД Туркменистана выразил свое «непонимание». Позже СМИ сообщали о том, что туркменская сторона заблокировала транзитный проезд по своей территории таджикских фур, а также ограничила выезд из страны своих студентов, обучающихся в вузах Таджикистана.

Между тем, уже в день открытия чемпионата мира в столице Туркменистана разыграны первые медали. Первенство продлится до 10 ноября.