Ашхабад: В очереди за визой в Таджикистан женщине стало плохо

Радио «Азатлык» 30 августа сообщило об инциденте перед посольством Таджикистана в Ашхабаде. Среди многочисленных людей, желающих подать документы на визу в эту страну, одной из жительниц Лебапского велаята стало так плохо, что к ней вызвали «Скорую помощь». По сведениям издания, у женщины резко подскочило давление, изо рта и ушей пошла кровь. По предварительным данным, женщина скончалась, не доехав до госпиталя.

Радио «Азатлык» публикует видео с места происшествия.



На кадрах видно, какое количество людей, в основном молодежи, ожидают доступа в здание таджикского диппредставительства. По тому, как все обмахиваются папками с документами, понятно, что в столице Туркменистана продолжает держаться летняя жара. Тени практически нет, и люди вынуждены часами простаивать на солнцепеке. По-видимому, это и стало причиной резкого ухудшения самочувствия женщины.

Радио сообщает, что женщина в течение двух недель вместе с сыном-абитуриентом приходили к посольству Таджикистана и стояли по несколько часов ежедневно, желая получить для молодого человека въездную визу. Именно с этой целью обращаются в посольство туркменские юноши и девушки, чтобы затем поехать в Душанбе, Худжанд и другие города на учебу. Учеба в таджикских учебных заведениях привлекательна для туркменской молодежи: стоимость обучения значительно ниже, чем в вузах России, Украины или Беларуси, и прожить в этой Центральноазиатской стране тоже легче.