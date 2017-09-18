В общественном туалете Балканского велаята найден труп мужчины

В общественной уборной, что находится неподалеку от контрольно-пропускного пункта службы дорожной полиции, между городами Гарабогаз (бывший поселок Бекдаш) и Туркменбаши (бывший Красноводск), на днях обранужен труп мужчины. Официальной информации о случившемся нет, однако источник в правоохранительных органах Балканского велаята, по просьбе АНТ, рассказал про некоторые подробности ЧП.

Согласно полученной информации, тело принадлежит мужчине, которому около 30 лет. Он уроженец Марыйского велаята, служивший рабочим на одном из предприятий Балканского велаята. Тело обнаружено случайно – кто-то из путников зашел в туалет по нужде, увидел и вызвал полицию.

Эксперты-криминалисты затрудняются сказать, сколько дней тело пролежало в отхожем месте, однако они установили, что у несчастного имеются множественные переломы костей.

Несмотря на попытку властей скрыть событие, обнаруженный в придорожном туалете труп вызвал догадки и предположения у обывателей. Так жители Туркменбаши связывают переломы погибшего мужчины с несчастным случаем на производстве, а именно с падением на рабочего тяжелого груза, сорвавшегося с пришедшего в негодность троса подъемного механизма.

«Чтобы скрыть все и, главное, чтобы не выплачивать семье погибшего положенную при несчастном случае на производстве компенсацию, тело, очевидно, вывезли за город и бросили в придорожный общественный туалет», — говорят в городе.

Эта версия вполне вероятна. Ранее АНТ сообщали о допускаемых нарушениях при эксплуатации на производстве промышленных тросов, которые своевременно не проходят должное испытание электромагнитным дефектоскопом, поэтому прогнившие и проржавевшие, а также изначально некачественные тросы могут привести к трагедии.

По факту обнаружения трупа ведется расследование.