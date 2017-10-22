Франс-Пресс: Выходец из Туркменистана взорвал мечеть в Кабуле

По сообщению агентства Франс-Пресс (AFP), общее количество людей, в том числе, женщин и детей, погибших 20 октября в результате взрывов в двух мечетях Афганистана во время пятничного богослужения — в западном районе Кабула и в районе Ду-Лайна в афганской провинции Гур, составило 59 человек.

По сообщениям местных СМИ, взрывами было также ранено несколько десятков человек, поэтому список погибших может увеличиться.

В обоих случаях террористы-смертники подорвали себя в мечети, находясь среди молящихся.

Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ).

По сообщению AFP, взрыв в мечети Имама Замана в Кабуле совершил террорист родом из Туркменистана.

Посольство Туркменистана в Москве уже отвергло сведения о том, что смертник был туркменистанцем.

«Утверждения о причастности выходца из Туркмении к теракту в афганской столице не имеют под собой оснований», — сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства республики в Москве.

Источник: Гундогар