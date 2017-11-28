В Мары сменился хяким велаята

Сегодня, 28 ноября, в городе Мары состоялось выездное заседание Кабинета министров Туркменистана, на котором выступил президент страны Г. Бердымухамедов, сообщило национальное телевидение.

Марыйский велаят достиг немалых успехов, сказал глава государства, озвучив некоторые цифры из разных сфер жизни региона. Но в то же время имеются упущения и недостатки, в частности, в сельском хозяйстве и в решении социальных задач, сказал он. В 2017 году Марыйский велаят не справился с заданием по производству пшеницы, а три этрапа – с заготовкой хлопка, сказал Г. Бердымухамедов.

На заседании выступил председатель Высшей контрольной палаты Туркменистана Чары Гылыджов, который доложил о результатах проверки хода уборки оставшегося урожая хлопка.

Президент освободил от занимаемой должности хякима Марыйского велаята Бяшима Аннагурбанова с формулировкой «в связи с переходом на другую работу». Новым руководителем области назначен Довранберды Аннабердыев (на фото), занимавший до этого должность заместителя министра финансов и экономики Туркменистана.

Президент сменил также хякима Сакарчагинского этрапа. Вместо Мухамметдурды Гуламова, освобождённого от должности за недостатки в работе, хякимом назначен Тойлы Какаджанов.

Других отставок и назначений не было.

Напомним, за день до этого, в ходе поездки в Лебапский велаят, Г. Бердымухамедов провел там кадровую чистку, освободив от должности хякимов велаята и 9 этрапов.

Выездное заседание правительства в Мары завершилось бурными аплодисментами и дружным скандированием «Аркадага шохрат!» (Слава Покровителю!). Рабочая поездка Г. Бердымухамедова по Марыйскому велаяту продолжается, сообщило телевидение.