Слухи о визите президента держат в напряжении всю страну

В Туркменабаде полным ходом идет подготовка к приезду президента. Ежедневно в те места, где планируется его пребывание, отправляют по 3-5 человек с каждой организации для уборки и наведения порядка. Уже побелили жилые дома на улице Костандова.

Кроме того, определяются точки стояния учащихся той или иной школы на пути проезда президентского кортежа. Окончательное место для каждой школы администрациям будет сообщено накануне, пока же учеников просто выводят на дорогу, чтобы отрепетировать приветствие.

Привлекаются к подготовке встречи президента и детские сады. Уже отобрали тех детей, кто будет встречать гостя в аэропорту. Критерием отбора служат так называемыя «уч арка» — сведения о трех поколениях предков.

При этом дата приезда в Лебап 25 января, возможно, изменится. Об этом руководителям учреждений и организаций было сообщено в конце минувшей недели. О причинах не сообщается.

Между тем, к визиту президента готовятся и в других велаятах. Например, в Мары, как сообщило 20 января Радио Азатлык, работников госорганизаций отрывают от своей основной деятельности и заставляют убирать траву и мусор в местах, где предположительно проедет президент. А 19 января «Хроника Туркменистана» сообщила, что в Туркменбаши (бывший Красноводск) к ожидаемому визиту главы в городе убирают улицы и демонтируют спутниковые антенны.