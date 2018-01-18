Туркменабад: Жители готовятся к приезду президента

В административном центре восточного региона Туркменистана началась подготовка к приезду Гурбангулы Бердымухамедова. Визит ожидается 25 января.

По сообщениям, поступающим из Лебапа, глава государства намеревается пробыть в Туркменабаде в течение четырех рабочих дней. В перечне мероприятий – открытие нескольких объектов, в частности, нового аэропорта, санатория и больницы.

Новый аэропорт, в отличие от старого, вынесен за город, построила этот объект украинская компания «Альтком». Предполагается, что он станет одним из основных грузовых летных терминалов страны. Аэропорту присвоят статус международного. Жители области надеются, что с этим у них появится возможность летать за рубеж напрямую, в частности, в Стамбул и Москву.

Вторым объектом для сдачи администрация города подготовила больницу, построенную на месте ранее снесенного Дунья-базара. По сообщениям источников, госпиталь пока еще не готов для сдачи в эксплуатацию, но в Туркменистане это норма.

«У нас так всегда: сначала сдача объекта, потом доделки», — сообщил источник.

Санаторий, что в дачном поселке Карамянс близ областного центра, — третий подготовленный к приезду президента объект, сообщают источники.

К визиту Бердымухамедова в Туркменабад там уже началась подготовка. В бюджетных организациях, школах и детских садах провели экстренные собрания. Всех, кто в данный момент находился в трудовом отпуске, отозвали. Женщинам велено подготовить красные платья в пол и доны зеленого цвета. Школьники вместе с учителями будут стоять вдоль дорог, по которым проедет кортеж главы государства.

«4 дня – это долго, — сообщили источники. – Это значит, что именно столько не будет в велаяте ни работы, ни учебы. Хотя по прогнозу погода на дни пребывания президента ожидается солнечная и теплая, тем не менее зиму никто не отменял».