Госдеп США объявил Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан злостными нарушителями религиозных свобод

Государственный департамент США обновил ежегодно составляемый список стран, в которых отмечено систематическое нарушение религиозных свобод. Как сообщается на сайте внешнеполитического ведомства США, в этом году в него вошли десять стран, «вызывающих особую озабоченность», в том числе три республики Центральной Азии — Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Помимо них в списке значатся Мьянма, Китай, Эритрея, Иран, Северная Корея, Судан и Саудовская Аравия.

«В слишком многих странах по всему миру граждан продолжают преследовать, подвергать внесудебный наказаниям или заключать в тюрьму за осуществление своего права на свободу религии или убеждений. Сегодня ряд правительств нарушают право людей принимать, изменять или отказываться от своих религиозных убеждений, практиковать свои религиозные убеждения или быть свободными от принуждения к практике», — говорится в сообщении официального представителя Госдепа Хизер Нойерт.

Она уточняет, что в список Госдепартамента ежегодно входят страны, правительства которых практикуют систематические, продолжительные и вопиющие нарушения религиозной свободы.

В предыдущий аналогичный документ Госдепа от 26 апреля 2017 года также были занесены указанные 10 стран, еще несколько стран упоминались как государства с жестким отношением к религиозным свободам — Россия, Центральноафриканская Республика, Нигерия, Пакистан, Сирия и Вьетнам. В опубликованном сегодня списке Пакистан внесен в специальный наблюдательный лист стран, где серьезно нарушаются религиозные свободы.

Международное информационное агентство«Фергана»