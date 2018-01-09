«Я не убила дочь, не отказалась от нее и не оставила в приюте»

Полтора года назад АНТ рассказали историю украинки Елены Проценко, которая от связи со студентом из Туркменистана родила дочь. И вот похожая история, о которой нам написала землячка Елены – жительница города Днепродзержинска Карина Якимова. Ниже с некоторыми сокращениями и орфографией автора публикуется ее письмо.

«С отцом моей дочери мы встречались не долго. Около года. Он был первый у меня как мужчина, мне было с ним хорошо, он не любил гулять, как многие парни, типа клубы. Он не курил. И мне это очень нравилось, поскольку я сама не курю и не курила. Время мы тоже хорошо проводили, ходили в кино, кафе, гуляли по набережной. Через шесть месяцев я узнала, что беременна. Первым делом, я позвонила ему, мы встретились, и он мне начал говорить, что у него в Туркмении есть невеста, но я больше чем уверенна, что это неправда. Поскольку у меня был пароль от его соцсети, я видела, что он выкладывал наши общие фото (вряд ли бы он это делал, если бы была невеста).

В феврале 2016 года у меня умер папа, а спустя 2 недели я узнала о своей беременности, о чем и сообщила своему парню. Он меня в тот момент даже не поддержал. Начал говорить, мне не нужен ребенок, мои родители не примут. Беременность была очень сложной. Плод просто ВЫЖИВАЛ, поскольку у него отрицательный резус крови, а у меня положительный. Я умоляла друга сдать кровь. Обещала даже заплатить ему. Но он отказался, хотя я говорила, что есть вероятность гибели ребенка. Но ему было все равно. Потом я лежала в реанимации, ему звонила моя мама, он обещал навестить меня, но не пришел. Я все 9 месяцев мучилась от боли и не могла есть. Когда родилась дочка, я ему сообщила. Мне нужна была помощь – у ребенка были проблемы с ножками, я даже давала номер врача, на что он ответил, это не мой ребенок, сделай ДНК и вышли мне. Я ему сказала, это дорого, у меня нет таких денег. На что он ответил, найди сама. Летом 2016 он уехал, закончив учебу. В декабре того же года на свет появилась моя дочь Злата.

А теперь я расскажу, кто ее отец. Его имя Джошгун Хусенов, 1991 года рождения, родом из поселка Галкыныш Дэйнеуского этрапа Лебапского велаята, выпускник средней школы номер 3. В Днепре (б. Днепропетровск – прим. АНТ) учился в Химико-технологическом Университете, закончил бакалавриат, говорил, что хочет остаться на 5-й курс, на магистратуру. Но получил диплом бакалавра и уехал. Я отправляла ему фотографии дочери, спрашивала, не вспоминает ли он ее. Но он меня заблокировал во всех соцсетях…

Проблемы с ножками, которые были сразу после рождения, удалось исправить путем лечения. Ребенок достался мне нелегко, я люблю свою дочь и уже не могу представить своей жизни без нее. Заботится обо мне и внучке моя мама. Мы обе работаем, поэтому Злата обеспечена всем необходимым, она растет в теплой и любящей атмосфере.

Зачем я вам это пишу? Я не ставлю себе цель опозорить его. Я хочу, чтобы его родители знали, что у них в Украине есть внучка. В жизни случаются разные обстоятельства, я хочу быть уверенной, что мой ребенок не останется один, если что… Мне не нужны от них деньги. Я также хочу, чтобы Джошгун понял, что такое маленький ребенок, и чтобы он хотя бы был благодарен, что я не убила дочь, не отказалась от нее и не оставила в приюте».