Украинка Елена Проценко родила дочь от студента из Туркменистана

Постоянные читатели АНТ наверняка помнят историю украинки Елены Проценко и туркменского студента Жемхура Сапармурадова из Лебапского велаята, описанной в материале «Я готова приехать к нему!» — Украинка призывает туркменского выпускника вернуться к их будущему сыну» от 12 августа.

Напомним, Лена Проценко была на шестом месяце беременности, когда ее возлюбленный внезапно уехал к себе на Родину. Девушка была в шоке и хотела даже приехать в Туркменистан, чтобы поговорить с родителями Жемхура и им самим, но для получения туркменской визы необходимо было приглашение от самого Жемхура, чего он сделать не захотел.

Прошло 3,5 месяца, и вот 1 декабря на свет появился долгожданный ребенок Елены. Но не мальчик, как она думала, а девочка — рост 54 см, вес 3100 г. По словам Лены, дочь она назовет Надеждой.

Мама и дочь после роддома временно поселились в деревне в Киевской области. От туркменских родственников новорожденной малышки нет никаких известий, не помогают они Лене и финансово.

«Я заняла денег на роды и на одежду дочке у знакомых, — говорит Лена. — Прорвемся, Бог поможет», — уверена девушка.

Редакция АНТ посылает новорожденной девочке одежду и предметы первой необходимости. Если у наших читателей в Украине или в других странах также есть возможность помочь Лене, просим связаться с нами по каналу обратной связи, в «Одноклассниках» или на Фейсбуке.