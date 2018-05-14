Туркменки лишены незаконного гражданства Северного Кипра

Гражданки Туркменистана Гузель Юсупова и Айджахан Гуртгельдыева оказались в списке лиц, лишенных гражданства Турецкой Республики Северного Кипра. Проверка была инициирована осенью прошлого года в связи со скандалом вокруг предыдущего правительства, возглавляемого Хусеином Озгюргуном, когда выяснилось, что гражданство выдавалось нелегально, по знакомству или за взятки. В частности, Х.Озгюрган предоставил гражданство своей страны в качестве подарка собственной любовнице.

В опубликованном в киприотской газете “Kibris Postasi” списке о лишении гражданства содержится 175 фамилий. Но проверка на этом не закончилась, она продолжается, и, возможно, число туркменских граждан, получивших паспорта Северного Кипра незаконным путем, еще увеличится.