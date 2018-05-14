Туркменки лишены незаконного гражданства Северного Кипра

14.05.2018 в рубрике Из других СМИ, Лента. 558

Гражданки Туркменистана Гузель Юсупова и Айджахан Гуртгельдыева оказались в списке лиц, лишенных гражданства Турецкой Республики Северного Кипра. Проверка была инициирована осенью прошлого года в связи со скандалом вокруг предыдущего правительства, возглавляемого Хусеином Озгюргуном, когда выяснилось, что гражданство выдавалось нелегально, по знакомству или за взятки. В частности, Х.Озгюрган предоставил гражданство своей страны в качестве подарка собственной любовнице.

В опубликованном в киприотской газете “Kibris Postasi” списке о лишении гражданства содержится 175 фамилий. Но проверка на этом не закончилась, она продолжается, и, возможно, число туркменских граждан, получивших паспорта Северного Кипра незаконным путем, еще увеличится.

ОБСУДИТЬ (0)
Print FriendlyРаспечатать | Сохранить в PDF | Отправить другу

Материалы по теме:

Путин усомнился в реализации ТАПИ, Бердымухамедов не поехал на саммит СНГПутин усомнился в реализации ТАПИ, Бердымухамедов не поехал на саммит СНГ
Центральная Азия: В честь 70-летия Победы ветераны получат от $57 до $540Центральная Азия: В честь 70-летия Победы ветераны получат от $57 до $540
Туркменские банки ввели новые ограничения на выдачу наличных средствТуркменские банки ввели новые ограничения на выдачу наличных средств
В Индии задержаны «золотые» контрабандисты из ТуркменистанаВ Индии задержаны «золотые» контрабандисты из Туркменистана

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.