Туркменские банки ввели новые ограничения на выдачу наличных средств

Банки Туркменистана ввели новые ограничения на сумму выдачи наличных средств по пластиковым картам внутри страны и за рубежом, а также увеличили стоимость банковских услуг.

Согласно новым правилам Внешэкономбанка Туркменистана, вступившим в силу 6 февраля 2017 года, в течение одних суток, сумма обналичиваемых средств за рубежом по тарифам “Business”, “Electron/Maestro”, а также “Classic/Standart” не должна превышать 250 долларов США, что по официальному курсу ЦБ Туркменистана составляет 875 туркменских манатов. Для банковских карт категории “Gold” ограничение составляет 300 долларов США (1050 туркменских манатов).

«До этого, со своего счета ежедневно можно было снять наличные в размере 10 тысяч долларов США. Теперь сумма не должна превышать 250 долларов США ​в день. Весь мой бизнес под вопросом», — сообщил Радио Азатлык предприниматель из Туркменистана (имя не разглашается в целях безопасности). ​

Сообщается также об увеличении размера банковской комиссии за обналичивание средств с пластиковых карт категории VISA и MasterCard с 1,75% до 3%.

«О новых ограничениях нас не предупредили заранее и объявлений нигде не было. Узнали, только при обналичивании денег с карточек», — рассказал, на условиях анонимности, предприниматель из Туркменистана.

Нет информации об изменении тарифов и на официальном сайте Внешэкономбанка Туркменистана.

Введены ограничения и на сумму снятия денежных средств и внутри страны.

В настоящее время заработная плата госслужащих, пенсии пенсионеров и инвалидов, социальные пособия, стипендии студентов, а также в некоторых регионах доходы фермеров начисляются на пластиковые карты.

«Вчера перечислили зарплату за январь, но когда пришли к банкомату, чтобы снять денег, обнаружили, что нельзя снять больше тысячи манатов», — рассказал Радио Азатлык преподаватель одной из столичных школ.

Напомним, что ограничения по сумме снятия денежных средств, до настоящего времени существовали во всех регионах страны, кроме столицы. Например, в Дашогузе сумма обналичиваемых средств в местных банкоматах не должна превышать 100 манатов в день, в городах и районных центрах Балканской области ограничение на снятие денег составляет 300 манатов в день.

Теперь с ограничениями столкнулись и жители Ашхабада.

В то же самое время местные жители сообщают о недостатке банкоматов и систематическом отсутствии в них достаточного количества денег.

«Чтобы получить заработанные копейки, приходится ходить по всему городу в поисках работающего банкомата или, чтобы в нем оказались деньги», — отмечает в беседе с Радио Азатлык преподаватель из Ашхабада.

Правила, ограничивающие сумму снятия наличных средств с пластиковых карт населением, совпали с повышением цен и дефицитом продовольствия в стране.

Источник: Радио Азатлык