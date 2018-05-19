Президент наказал чиновников за неумение справляться с погодными катаклизмами

19.05.2018 в рубрике Из других СМИ, Лента. 203

18 мая состоялось совместное заседание Кабинета министров и Государственного совета безопасности Туркменистана, на котором были рассмотрены актуальные вопросы государственной жизни, сообщает ТДХ.

В ходе заседания президент Гурбангулы Бердымухамедов высказал замечания в адрес ряда руководителей, потребовал усилить контроль над вверенными им структурами и наладить более эффективную их работу.

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и допущенные в работе серьёзные недостатки были объявлены строгие выговоры вице-премьеру Дадебаю Амангельдыеву — куратору вопросов строительства, энергетики и коммунального хозяйства, управляющему делами Аппарата президента Туркменистана и Кабинета министров Хаджимураду Хаджимурадову, хякиму города Ашхабада Шамухаммеду Дурдылиеву и министру коммунального хозяйства Мурадниязу Абилову.

Президент также подверг критике работу заместителя министра обороны–начальника Главного управления гражданской обороны и спасательных работ Министерства обороны подполковника Ровшена Оразмамедова и освободил его от занимаемой должности.

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над деятельностью подчинённого ему личного состава строгий выговор был объявлен министру обороны Яйлыму Бердыеву.

Строгий выговор получил также начальник службы «Туркменховаёллары» (Туркменские авиалинии) Довран Сабуров.

Как сообщалось ранее, в результате проливных дождей, вызвавших сход селевых потоков, пострадал ряд районов Туркменистана, в частности, столичный регион.

Источник: Гундогар

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