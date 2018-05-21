Откуда у Аркадага яйца?

Байрам Шихмурадов

В Туркменистане уже много лет никому нет дела до правды: одни врут, не заботясь хотя бы о минимальных приличиях, а другие унижены настолько, что им и в голову не приходит задавать вопросы…

О дефиците пищевых куриных яиц в Туркменистане в последнее время сказано и написано немало. Разгорелся целый информационный конфликт. Независимые источники утверждают: «Яиц не хватает! Цены растут!» — официальные отвечают: «Яиц навалом! Цены падают!». В качестве доказательства приводятся фотографии: с одной стороны — снятые тайком на телефон очереди и пустые прилавки, с другой — сверкающие ашхабадские супермаркеты с горами отборных белоснежных яиц.

Кто же прав, кому верить? Давайте разберемся. И для этого нам не понадобятся ни фотографии, ни свидетельские показания, и даже ехать в Туркменистан не придется. Дело в том, что куриное яйцо — это очень хитрый предмет, и оно не может взяться из ниоткуда.

Современное промышленное птицеводство — это сложный и долгий технологический процесс, который невозможно да и незачем скрывать. Тем более, что с 2016 года, как утверждает официоз, Туркменистан полностью отказался от импорта куриных яиц. Это означает, что все яйца, необходимые для удовлетворения потребностей населения в этом продукте, производятся на территории Туркменистана. Сколько же яиц нужно, и где именно их производят?

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«Аркадаг подает пример, как нужно ездить на автомобиле, стрелять из ружья, петь и играть на гитаре… Не мог бы он лично продемонстрировать, как нужно нести яйца?» (из современного туркменского фольклора)

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Согласно расчетам Всемирной организации здравоохранения, медицинская норма потребления яиц на одного человека составляет 260 штук в год. В Туркменистане проживает чуть более 4,5 миллионов человек. Таким образом, нетрудно подсчитать, что этому населению требуется около 1,2 миллиарда яиц в год. Кстати, именно эта цифра и прозвучала в отчетах правительства за 2016 год, когда было заявлено, что Туркменистан наконец обеспечил себя яйцами и больше не будет завозить их из-за границы.

Производством пищевых куриных яиц в Туркменистане занимаются в основном частные птицефермы, птицефабрики и птицеводческие комплексы. Существуют также несколько государственных предприятий, однако их доля на рынке, по официальным же данным, не превышает 4 процентов.

Крупнейший производитель куриных яиц в Туркменистане — индивидуальное предприятие «Хош заман» этрапа Бахарлы Ахалского велаята, основанное в 2010 году. Его мощность сегодня составляет 85 миллионов яиц в год, ни одно другое предприятие не может даже близко подобраться к таким показателям. Расположенная неподалеку птицефабрика «Гуш топлумы» Александра Дадаева — флагман среди птицеводческих хозяйств страны, специализируется на разведении бройлерных цыплят и яиц производит относительно немного, около 4 миллионов штук в год.

Второе место по количеству производимых куриных яиц занимает птицеводческий комплекс этрапа имени С.А. Ниязова Дашогузского велаята с производственной мощностью 12 миллионов штук в год.

Ведущий сельскохозпроизводитель Балканского велаята, один из крупнейших агрохолдингов Туркменистана «Нурлы мейдан» производит 10 миллионов яиц в год, при том что птицеводческое хозяйство холдинга в основном ориентировано на производство куриного мяса.

Можно еще выделить два государственных птицеводческих комплекса в Берекетском этрапе Балканского велаята и Байрамалийском этрапе Марыйского велаята — оба производят по 8-9 миллионов яиц в год.

2 миллиона яиц в год производит частное хозяйство «Юнус дайхан» Сердарабатского этрапа Лебапского велаята. Кроме того, в Саятском этрапе Лебапского велаята работает государственная птицеферма яичного направления, однако производимых там за год 500 тысяч яиц не хватает даже на сам город Саят.

Такие же яичные «полумиллионники» построены в Тедженском этрапе Ахалского велаята и Тахтабазарском этрапе Марыйского велаята. 1 миллион яиц в год на двоих заслужили отдельного упоминания только потому, что на этом, собственно говоря, и заканчивается перечисление наиболее известных обывателю производителей пищевых куриных яиц в Туркменистане.

Конечно, мы перечислили не всех. Всего в Туркменистане, опять же по официальным данным, действуют 57 относительно крупных птицеферм, не считая мелких частных хозяйств. Вот только большинство из них разводят бройлеров — проблема с дефицитом куриного мяса в Туркменистане стоит не менее остро. Существуют индивидуальные предприятия «Алтын джудже», «Дженнет гуши», «Алтын хилал», «Алтын товук», «Туркмен товук», «Генджем гала», «Алтын гуш», «Мирас», «Атамурад Али», «Шовлы», «Эрек», «Тязе тагам», «Кеп пудаклы», «Кекеч», «Мелик», еще несколько государственных хозяйств, которые в той или иной степени занимаются птицеводством и производством яиц. Однако объемы этих производств настолько незначительны, что даже вместе взятые они существенно не влияют на общую картину.

А общая картина складывается любопытная. Совокупная мощность всех перечисленных выше производителей — а это все предприятия, о которых пишут газеты, которые участвуют в специализированных выставках, и продукцию которых вы можете встретить в магазинах Туркменистана, составляет не более 200 миллионов яиц в год или… 15 процентов от требуемого количества!

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«Черных кур запретили. А у белых для разрешения нестись требуют справку о родственниках в трех поколениях» (из современного туркменского фольклора)

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«Производство яиц в 2016 году превысило 1 миллиард 207 миллионов штук, что позволило полностью отказаться от их импорта», — сообщил читателям газеты «Нейтральный Туркменистан» от 9 марта 2017 года главный научный сотрудник Архива Президента Туркменистана, кандидат сельскохозяйственных наук Валентин Трапезников.

Несколькими месяцами ранее тот же г-н Трапезников писал: «Развитие агропромышленного комплекса позволило в первой половине 2016 года полностью отказаться от импорта яиц и даже начать их экспортировать».

В действительности Туркменистан уже в 2014 году отправлял некоторое количество яиц в Афганистан, нарастив объем экспорта к 2016 году до 7 миллионов долларов. Эти данные взяты не с потолка и не в туркменском Госкомстате. Их приводят аналитики Всемирной торговой организации (ВТО). 7 миллионов долларов в пересчете на собственно яйца — это что-то около 110-120 миллионов штук.

Что касается импорта, тут немного сложнее. В 1990-е годы Туркменистан импортировал яйца из России и Казахстана, в 2000-е — из Ирана, Украины и Турции. И если выбор Ирана в качестве поставщика, учитывая его географическую близость и то, что Иран является одним из ведуших мировых производителей куриных яиц, выглядит оправданным, то турецкие или украинские яйца на туркменских прилавках смотрелись весьма экзотично и стоили раза в полтора дороже. Впрочем, их было немного.

Основным конкурентом местных производителей куриных яиц на внутреннем туркменском рынке традиционно были иранцы. При этом иранские яйца всегда стоили дешевле, это знали потребители, этого не скрывала даже официальная статистика.

В 2008 году куриные яйца были внесены в перечень товаров, разрешенных к ввозу на территорию Туркменистана без уплаты таможенной пошлины и ограничений по количеству.

С 2008 по 2015 год включительно Туркменистан импортировал, по данным ВТО, до 120 миллионов яиц ежегодно. Этого было недостаточно для того, чтобы полностью обеспечить потребности населения, однако на какое-то время проблему удалось локализовать.

Так продолжалось до тех пор, пока новоявленные туркменские бизнесмены-птицеводы во главе с председателем Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) А. Дадаевым не убедились, что одного желания заработать денег недостаточно, и конкурировать с иранцами они не могут.

Тогда президенту Туркменистана, одержимому идеей всенепременного импортозамещения, было продиктовано решение отменить безпошлинный ввоз яиц. И с 1 января 2016 года была введена заградительная таможенная пошлина на ввозимые на территорию Туркменистана яйца птицы в размере 1,5 долларов США за 1 кг, а это более чем 100 процентов от стоимости! Килограмм яиц (20 штук), хотя бы иранских, стоит не более 1,2 доллара. Разумеется, ввоз этого товара тут же прекратился, а в магазинах немедленно подскочили цены и грянул тот самый ажиотаж, о котором настойчиво сообщают неподконтрольные Ашхабаду СМИ, а подконтрольные также настойчиво пытаются убедить всех, что все в порядке.

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«Всем курам-несушкам в Туркменистане вынесен строгий выговор с последним предупреждением об исправлении допущенных недостатков в кратчайшие сроки» (из современного туркменского фольклора)

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И вот, наконец, настало время перейти к выводам, их будет несколько.

Во-первых, нельзя вообще верить тому, что пишут в туркменских газетах, но особенно — когда дело касается статистики. Они путаются в собственной лжи, зачастую противореча здравому смыслу и даже не замечая этого.

Уже известный нам г-н Валентин Трапезников в «Нейтральном Туркменистане» за 9 марта 2017 года заявил буквально следующее: «В 2016 году по сравнению с 2007 годом производство яиц возросло на 40 процентов». Его же данные за 2016 год нам известны — произведено 1,2 миллиарда яиц. Минусуем 40 процентов, получаем производство яиц в 2007 году на весьма достойном уровне — 862 миллиона штук.

Казалось бы, все хорошо, но в 2014 году широко отмечалось 6-летие со дня основания Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, и в подтверждение эффективности усилий СППТ, направленных на возрождение агропромышленного комплекса страны, приводились некоторые цифры, например: «В Туркменистане за последние шесть лет объем производства яиц увеличился в 10 раз» («Нейтральный Туркменистан», 26 сентября 2014 года). А теперь умножьте 862 миллиона на 10 и трезво содрогнитесь. И ведь про эти «10 раз» говорилось неоднократно на протяжении целого года, поэтому никак не получится списать все на случайную ошибку.

Во-вторых, дефицит яиц в Туркменистане (внимание!) ЕСТЬ. Кто бы что ни говорил, какие фотографии ни предъявлял бы в качестве опровержения, туркменские сельхозпроизводители просто физически не в состоянии обеспечить потребность населения в куриных яйцах. Жаль только, что в Туркменистане уже много лет никому нет дела до правды: одни врут, не заботясь хотя бы о минимальных приличиях, а другие унижены настолько, что им и в голову не приходит задавать вопросы.

Например, такой: Если страна производит 1,2 миллиарда куриных яиц в год, но лишь 15 процентов из них приходится на самые крупные и самые известные птицеводческие хозяйства, откуда, черт побери, выскакивают остальные 85 процентов?!

И, наконец, в-третьих — самое главное. Продовольственный кризис, а проще говоря, нехватка еды, в Туркменистане стала прямым и печальным следствием бездумных действий руководства страны. Там, где требовалось поддержать местных производителей, их мордовали регламентами и ограничениями. Там, где требовалось не вмешиваться и дать людям спокойно работать, руководство лезло со своими «реформами», в основном связанными с необходимостью, что-нибудь немедленно строить. Желательно подороже и подольше, чтобы удобнее было воровать.

О чем думал президент, подписывая указ о фактическом запрете на импорт куриных яиц? Уж во всяком случае не о гражданах страны и не о продовольственном изобилии, о котором он так любит порассуждать. Ему грезились гигантские отделанные белым мрамором курятники и бесконечные караваны с туркменскими яйцами, растянувшиеся вдоль Великого шелкового пути.

И все было ничего, пока в казне оставались хоть какие-то деньги. Теперь денег нет, начали пропадать продукты и последние надежды на лучшее. Многие спрашивают: «А что же делать? Как исправить ситуацию?» Вопрос непростой и требует серьезного анализа.

Ясно одно — без либерализации экономики туркменскому режиму не обойтись, но для этого нужны совесть и смелость. А яйца, как мы уже выяснили, это очень хитрый предмет. Они или есть, или их, простите, нет.

Специально для «Гундогара»