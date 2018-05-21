Ниже уровня толчка. В Гумдаге полиция занялась туалетами и мусорными свалками

Поселок Гумдаг, что в Балканском велаяте, в эти дни едва сдерживает смех. Такую реакцию вызвал у жителей поселка приказ руководства ОВД всем участковым инспекторам полиции обходить… уборные в частных дворах и выявлять лиц, использующих газеты с изображением президента не по прямому назначению. Или, давайте называть вещи своими именами, как раз таки по прямому.

Ну, представьте себе картину: облаченный в форму участковый, изобразив на лице брезгливость и стараясь не вдыхать «аромат» отхожего места, пинком опрокидывает содержимое стоящего в кабинке ведра, а затем палкой перебирает испачканные человеческими экскрементами клочки газеты. Если в ведре, не дай, Аллах, обнаруживается часть газеты с фотографией президента, то владельцу уборной для первого раза выносится официальное предупреждение. Члены семейства также получают внушение о недопустимости использования периодических изданий по такому грязному назначению. Что будет после вторичного попадания в поле зрения от стража порядка – неизвестно.

Предупреждений, по сообщениям источника, выносится каждый день и помногу, так как практически в каждой частной уборной лежат подготовленные к вполне понятному в данных строениях употреблению. Экономический кризис в стране коснулся и такой интимной сферы, как личная гигиена, и сегодня далеко не каждая семья готова часть своего скромного бюджета потратить на туалетную бумагу. Да и зачем тратиться, если и без того практически в каждой семье есть кто-то, кого по месту работы или учебы заставляют подписываться на одно или несколько печатных изданий. Их все равно никто не читает, а выбрасывать просто так жалко, сбора же макулатуры в стране не ведется с пионерских еще времен, так почему бы не найти бесполезной периодике иное, более практическое назначение. Негигиенично? Вредно? Да кто об этом думает в Гумдаге и других подобных населенных пунктах!

Чем-чем, а фотографиями Г. Бердымухамедова туркменские газеты и журналы пестрят в изобилии. В будние дни в каждом номере центральных и местных печатных изданий можно насчитать минимум 2-3 снимка президента, а в праздники, коих в Туркменистане не перечесть, считай, в каждое воскресенье что-то празднуется, — и того больше. Чем больше ликов на газетной странице, тем, сами понимаете, выше шанс изгадить их в отхожем месте. Похоже, все идет к тому, что скоро к каждой уборной будет приставлен полицейский, который станет дотошно проверять пришедших по нужде.

Впрочем, полицейский рейд не ограничивается одной лишь проверкой уборных. По сообщению из Гумдага, руководство ОВД обязало работников комхоза искать обгаженные клочки газетной бумаги с фотографиями президента также и среди бытового мусора на микросвалках внутри жилых кварталов и, в случае обнаружения таковых, выяснять дом и квартиру, а затем сообщать в органы. Для этой цели за каждой свалкой в кварталах закреплены персональные смотрители. Найти виновников несложно – на каждой газете пишется номер дома подписчика.

Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Это ж надо опуститься до такого уровня абсурда, а стражей порядка опустить еще ниже – до уровня туалетного толчка! А не проще ли в этой стране вовсе запретить печатаные издания, дабы не было даже соблазна использовать их не по тому назначению. Или, на худой конец, не штамповать в них портреты президента в таком количестве. Тогда и опускаться ниже унитаза никому не пришлось бы.