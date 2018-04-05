К Всемирному дню здоровья в Туркменистане ограничивают продажу алкоголя

Традиционно 7 апреля Туркменистан присоединяется к празднованию Всемирного дня здоровья. Среди запланированных мероприятий – соревнования по различным видам спорта, велопробег, восхождения по тропам здоровья, кроссы. СМИ сообщают, что мероприятия проводятся в рамках 9-ой Национальной спартакиады под названием «Туркменистан – страна здоровья и воодушевленности».

Также традиционно во всех бюджетных организациях идет сбор денег с работников на спортивную форму белого цвета. Сумма к сбору 350 манатов (около $30 по курсу рынка). Несмотря на то, что у многих еще с Азиады, проходившей в Ашхабаде прошлым летом, осталась такая форма, требуют приобретать новую. Велосипеды для велопробега тоже должны быть белого цвета. Обеспечение участников двухколесным транспортом возложено на сами организации, однако в некоторых госструктурах Дашогуза руководители переложили эти затраты на плечи своих работников.

В Дашогуз ежедневно доставляют автобусами десятки жителей этрапов. Все они участвуют в различного рода репетициях к праздничным мероприятиям.

По сообщениям источников в разных велаятах, власти ограничили торговлю алкоголем и сигаретами. Продавцы объясняют ограничение, а в некоторых местах и вовсе исчезновение с прилавков алкоголя и сигарет, Всемирным днем здоровья. Качественная водка дорогая – от 20 до 30 манатов за бутылку, и многим не по карману, поэтому люди на семейные торжества покупают «паленую», цена на которую, по сравнению с прошлым годом, также выросла с 9 манатов до 12-15, но и ее еще надо найти.