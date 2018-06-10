Туркменистан: МНБ формирует благоприятный общественно-политический климат в стране

Еще одна группа осужденных в Туркменистане помилована в честь священной Ночи всемогущества (Gadyr gijesi) месяца Рамазан. 611 граждан освобождены от дальнейшего несения основного и дополнительного наказания в виде лишения свободы и проживания в определённой местности. Документ, подчеркнул диктор телевидения, подписан президентом, «руководствуясь принципами милосердия и гуманизма, в целях дальнейшего укрепления единства и сплоченности туркменского общества и каждой семьи». При этом, как отмечают наблюдатели, это самый малочисленный акт помилования накануне Ночи всемогущества за все годы независимости.

Первое чувство, которое испытываешь, это, конечно же, удовлетворение и радость за тех соотечественников, кому дарована свобода, а также за их родных и близких. А затем примешивается ощущение некоего обмана и неоправдания надежд.

Сосед по лестничной клетке, чей отец еще в бытность генеральным прокурором Гурбанбиби Атаджановой получил несоразмерно большой срок и до сих пор отбывает наказание, признался:

— Уже 10 лет слышу: «вот-вот» будет объявлена большая амнистия, все уголовные дела периода Г. Атаджановой пересмотрят, невиновных выпустят, — а воз и ныне там. И каждый раз, когда этот мыльный пузырь лопается, нам говорят: вы только никуда не пишите, не жалуйтесь, вот на следующем помиловании ваш папа обязательно выйдет на свободу. Лично я в эти сказки давно перестал верить…

Вера и надежда заново вселяются в людей аккурат в канун месяца Рамазан и подогреваются весьма умело распространяемыми в обществе слухами о грядущем масштабном помиловании в священную ночь. Разговоры о 2-х тысячах осужденных, «а то и больше!» будоражат обывателей, хочется безмерно верить тем, кто, ссылаясь на «проверенную информацию из органов», уверенно заявляет о так называемой «золотой амнистии», когда на свободу выходят в массовом порядке.

Перед последним помилованием среди родственников осужденных вновь пошли слухи, что на Gadyr gijesi выйдут около трех тысяч человек, причем, слухи ходили упорные, говорили, что информация подтверждена и в МВД, и в МНБ. На самом деле в колонии AH-K/4 в г. Теджене свободу обрел… 1 человек. Ранее он был осужден за мошенничество.

Подобные разговоры и слухи муссируются не только среди членов семей осужденных, их родственников и друзей; эти слухи, очень похожие на правдоподобные, радуют и окрыляют самих осужденных. Им кажется, они уверены, что еще немного, еще пара месяцев, недель, дней, часов – и вот она, долгожданная свобода! Но вот указ о помиловании подписан и… наступает большое разочарование. Именно так случилось и нынче: гора родила мышь. Вместо ожидаемых нескольких тысяч на свободу вышли всего 611 человек.

Между тем, во всем происходящем усматривается определенная закономерность. К примеру, слухи о грядущей масштабной амнистии или помиловании осужденных распускаются не только в месяц Рамазан, но перед любым значимым государственным праздником или событием. Так было и когда страна готовилась отметить 20-ю, затем 25-ю годовщину независимости, и 20-ю годовщину нейтралитета Туркменистана, и перед Азиадой-2017, и в день, когда президент Г. Бердымухамедов отмечал свой 60- летний юбилей. Но ворота туркменских колоний и тюрем так и не распахнулись перед заключенными; в одних случаях под президентское помилование подпало гораздо меньше осужденных, чем ожидалось, а в других, как по случаю спортивных соревнований или юбилея главы государства, помилований не было вовсе.

Если речь о чем-то идет как ничем не подтвержденный слух, то люди в разговоре прибавляют туркменское междометие “мыш-мыш”. Дословного перевода на русский язык, пожалуй, нет, а приблизительно смысл можно передать с помощью модальной частицы со значением неуверенности “как бы”, “будто бы”: “скоро будет амнистия, мыш-мыш”. Вот так примерно это звучит.

В “мыш-мыш” люди не верят, как в любой не подкрепленный достоверной информацией слух, ведь он из разряда “одна баба сказала”. Но если о чем-то таком говорят уже все и по всей стране, если кто-то ссылается на авторитетные источники типа чиновника хякимлика или прокурорского работника, то в определенный момент “мыш” отпадает, и информация передается не как слух, а вполне проверенная, которой можно верить. В стране, где официальные средства массовой информации не сообщают народу правду, слухи из разряда “мыш-мыш” имеют важное значение и становятся едва ли не главным источником информации. Они настраивают общество на позитивный лад, на ожидание чего-то приятного, хорошего, доброго.

На фоне регулярно появляющихся слухов создается впечатление, будто их кто-то специально распространяет для того, чтобы снизить градус напряженности и недовольства в обществе, искусственно создать у людей иллюзии, что вот-вот, на днях или совсем скоро их надежды и чаяния сбудутся, а проблемы забудутся.

Распространителям слухов подобной идеологической и политической нацеленности, по большому счету, наплевать, что люди окажутся разочарованными. Им важен сиюминутный результат – успокоить отчаявшихся, вселить в их души надежду на лучшее, создать благоприятный общественно-политический климат в стране.

Именно о необходимости формирования такого климата говорил в сентябре 2017 года в своем поздравлении по случаю 26-й годовщины создания МНБ Г. Бердымухамедов. И сотрудники этого ведомства рьяно взялись за создание подобной благоприятной среды вбросом в общество всевозможных слухов. Вот примеры еще некоторых из них.

В апреле был вброс информации о помиловинии в честь Gadyr gijesi 18 граждан Туркменистана, осужденных за связь с движением турецкого религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена. Акт помилования состоялся, однако так называемые “гюленисты” как находились в тюремных камерах и бараках, так там и остались.

В начале июня сотрудники МНБ запустили в народ еще один слух: “правительство Туркменистана рассматривает вопрос об амнистии для граждан, нарушивших миграционное законодательство страны”. Этот слух запущен специально для тех, кто выехал в Турцию на заработки по старому туркменскому паспорту, не имеет нового и теперь находится на территории иностранного государства на нелегальном положении. И вот уже родственники звонят в Турцию трудовым мигрантам, мол, какое счастье, теперь вы можете спокойно приехать в страну, не опасаясь ни репрессий, ни штрафов, ни многолетних запретов на выезд из страны. Слух уже кажется правдой. Еще в глаза никто не видел решения правительства, а уже утверждается, что, дескать, “предусматривается полное освобождение от ответственности мигрантов в случае, если те добровольно вернутся на родину”.

Но любопытно не это, а то, что на подобные “мыш-мыш” со стороны МНБ и других государственных органов Туркменистана, что называется, “попадают” некоторые зарубежные СМИ, которые, ссылаясь на неназванные, причем, якобы независимые друг от друга источники, тиражируют специально запущенную ложь, вводят свою аудиторию в заблуждение и помогают спецслужбам и властям Туркменистана в формировании “благоприятного общественно-политического климата” в стране.

Селим Хакнепесов