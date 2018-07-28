МТС подала иск против Туркмении из-за потери бизнеса за $750 млн

Российский оператор сотовой связи оценивает свои предварительные убытки от потери бизнеса в республике в $750 млн минимум. Компания назвала приостановку своей деятельности в Туркмении вынужденной.

МТС подала инвестиционный иск в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) при Всемирном банке против Туркмении из-за приостановки своей деятельности в республике, которую считает вынужденной. Об этом говорится в сообщении пресс-службы российской компании, поступившем в РБК.

Предварительные убытки от потери в конце сентября 2017 года бизнеса своей стопроцентной дочки «МТС Туркменистан» оцениваются минимум в $750 млн. Российский оператор сотовой связи считает, что власти Туркмении нарушили ее права как иностранного инвестора, которые были закреплены в заключенном между правительствами двух стран соглашении о поощрении и взаимной защите инвестиций от 25 марта 2009 года.

МТС отметила, что пыталась урегулировать спор путем переговоров и более чем полгода назад уведомила Туркмению о своем намерении защищать права в судебном порядке, если стороны не придут к согласию.

«К сожалению, разногласия не были урегулированы, в связи с чем МТС инициирует судебное разбирательство в МЦУИС для защиты своих законных прав и инвестиций в Туркменистане», — говорится в сообщении пресс-службы оператора.

РБК направил запрос в посольство Туркмении в Москве.

Туркменская «дочка» МТС приостановила оказание услуг сотовой связи в республике из-за действий госоператора связи «Туркментелеком», который не продлил договор о сотрудничестве, а также в связи с истечением срока действия разрешений на использование радиочастот для оказания услуг мобильной связи. Из-за прекращения бизнеса в третьем квартале прошлого года МТС зарезервировала 1,1 млрд руб. — это 50% от стоимости бизнеса российской компании в этой стране, подчеркивал представитель МТС на пресс-конференции в 2017 году.

На конец второго квартала 2017 года МТС имела в Туркмении 1,7 млн абонентов.

Источник: РБК