Акция протеста в Нью-Йорке к визиту Гурбангулы Бердымухамедова

1 октября, ровно в полдень, перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке пройдет акция протеста против применения в Туркменистане принудительного труда во время сбора хлопка, а также в знак солидарности с осужденным на три года Гаспаром Маталаевым, проводившим независимый мониторинг трудовых прав населения. В ходе следствия гражданский активист Г. Маталаев подвергался пыткам электрическим током.

Мероприятие в Нью-Йорке приурочено к участию президента Туркменистана в 73-й сессии Генассамблеи ООН. Акцию протеста проводят организации, входящие в коалицию «Хлопковая кампания».

Цель акции — призвать генерального секретаря ООН потребовать от Бердымухамедова применения национальных законов, запрещающих принудительный труд, освобождение Гаспара Маталаева из заключения, как это прописала Рабочая группа ООН. Организаторы призывают генсека публично выразить озабоченность в связи с преследованием журналистов, занимающихся сбором фактов нарушения прав человека. Антониу Гутерреш должен потребовать от Бердымухамедова разрешить представителям «Хлопковой кампании» беспрепятственно осуществлять мониторинг сезона 2018 года. Наконец, генсек должен призвать президента Туркменистана реформировать хлопковый сектор, включая отмену квот на производство и сбор хлопка, обеспечить финансовую прозрачность сектора, повысить закупочные цены и со временем пустить их в свободное плавание.

Власти Туркменистана из года в год, из сезона в сезон игнорируют критику международного сообщества за использование в сборе хлопка работников бюджетных организаций, которых под страхом увольнения заставляют оставлять свою основную работу и выезжать на хлопковые поля. До недавнего времени власти закрывали глаза и на участие детей и подростков в компании по сбору хлопка. Начался новый сезон-2018, и из Туркменистана стали приходить первые свидетельства продолжения применения принудительного труда.

В частности, в последний день августа в ДТП пострадали несколько десятков человек – пассажиров автобуса, везшего жителей Туркменабада на уборку хлопка. Сборщики хлопка сообщают об отсутствии элементарных бытовых и санитарных условий на полях и в местах проживания людей на месте. Но официальные власти мало заботятся о безопасности людей и организации условий быта. Их главная задача – во что бы то ни стало выполнить установленный план.

На Фейсбуке создана специальная страница акции, где каждый желающий может указать свою заинтересованность в участии, пригласить друзей и коллег, находящихся в данный момент в Нью-Йорке или проживающих там. Приглашаются все – граждане Туркменистана и иностранцы, все, кто ценит права человека, в целом, кто считает, что использование принудительного труда в Туркменистане должно быть остановлено. Присоединяйтесь к акции протеста, если вы считаете, что заключение под стражу активистов, документирующих такие нарушения, недопустимо!

Более подробную информацию об акции можно узнать на странице https://www.facebook.com/events/369598570246154/