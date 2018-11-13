Туркменистан: В Мары стоматологи собирают хлопок

Врачи, ассистенты и технический персонал марыйского городского стоматологического центра ежедневно вынуждены выезжать на хлопковые поля. Каждую неделю в регистратуре учреждения по улице Говшут Хана вывешивается обновленный список “хлопкообязанных” сотрудников. Ежедневно стомцентр отправляет на хлопок по пять человек.

Списки составляются вручную, их заранее утверждает руководство центра по разнарядке из областного управления здравоохранения на основе ротации сотрудников. Судя по спискам, каждый работник обязан ездить на хлопок 2-3 раза в неделю и находиться там с утра до вечера. Некоторые фамилии в списках зачеркнуты, а рядом указаны другие имена. Это значит, что вместо сотрудника поедет наемный рабочий за деньги.

Наблюдатели АНТ в Мары побеседовали с врачами стомцентра. На условиях конфиденциальности они рассказали, что руководство вынуждает их ездить под угрозой увольнения. Большая часть врачей и ассистентов — работники со стажем, получившие образование либо в СССР, либо в ранние годы независимости. Руководство говорит им, что в случае отказа, их места быстро займут недавние выпускники медицинских вузов Туркменистана и стран СНГ. Эти факты и снимки — еще одно доказательство тому, что принудительный труд людей в стране организован центральными властями.

“В случае увольнения нас ждет безработица либо работа где-нибудь в отдаленных районах, но туда городские жители ехать не хотят, да и трудоустройство там будет гарантировано лишь до следующего хлопкового сезона”, — сказал наблюдателю АНТ один из работников стомцентра.

Такая же ситуация наблюдается во всех медицинских учреждениях Марыйской области. От каждой больницы и поликлиники ежедневно на хлопок выезжают десятки специалистов, не имеющих никакого отношения к хлопку. Люди, по информации источника, недовольны, но поделать с этим ничего не могут.

“Вот бы нашего главного стоматолога [президента Гурбангулы Бердымухамедова] отправить в холод на весь день собирать хлопок, стоя иной раз по щиколотку в глине, но увы, ему лишь отправляют красивые цифры о темпах сбора”, — сказал работник городского стоматологического центра Мары.

Между тем, 9 ноября государственные СМИ сообщили о том, что все 4 области, где возделывается хлопчатник, «с честью справились с обязательствами по сдаче государству хлопка-сырца». Независимые наблюдатели АНТ, отслеживавшие случаи использования принудительного труда на хлопковых полях всех регионов, ставят под большое сомнение факт выполнения плана по заготовке хлопка в объеме 1 миллион 50 тысяч тонн.

“На хлопковых полях картина повсеместно была почти одна и та же — низкорослые, хилые посевы. С таких полей плановые 18-19 центнеров хлопка никак не собрать. Тем не менее рапорты о трудовой победе подписаны”, — сказал 11 ноября местному наблюдателю арендатор из Каракумского района.

Ручной сбор хлопка продолжается. В эти дни погода в Мары и области держится на отметке 5 градусов тепла, а ночью температура опускается до минус пяти.