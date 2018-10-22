Прогул за неявку на хлопок. В Туркменабаде учителям угрожают прокуратурой за отказ от полевых работ во время каникул

С 21 октября у туркменских школьников начались осенние каникулы. За несколько дней до окончания первой четверти директора школ провели с учительскими коллективами собрания, на которых объявили, что все девять дней каникул учебные заведения будут закрыты, а педагоги и технический персонал ежедневно будут ездить на хлопок.

Учителя говорят, что впервые за последние лет 15 школы закрылись на все время осенних каникул. Инициатива исходит от нового хякима области Тангрыгулы Атахаллыева, назначенного из Ашхабада менее чем год назад, но уже получившего выговор от президента.

Руководитель региона проводит «хлопковые» собрания каждый день. При этом на входе в зал всех участников заставляют сдавать телефоны, чтобы никто не смог записать его речь на диктофон. А в выражениях хяким не стесняется.

«Местных работников – руководителей управлений и ведомств – он просто за людей не считает, требует, чтобы те на полях дневали и ночевали, а хлопок “хоть рожали”. Но что делать, если хлопка нет?», — сказал наблюдателю АНТ источник в управлении образования города.

Именно хяким Т. Атахаллыев на последнем собрании приказал закрыть все школы, он же установил дневную норму педагогам и техническому персоналу в 70 кг. Работники говорят, что складывается впечатление, будто глава региона оторван от реальности: хлопок в этом году из-за нехватки поливной воды, некачественных семян и удобрений не уродился по всей стране.

Сдавать деньги на наем других людей во время каникул отныне запрещено, по крайней мере, в четырех школах — №№27, 29, 30, 38. Завучи и директора отказываются брать деньги с педагогов.

«Директор на собрании заявил, что неявка на хлопок будет считаться прогулом, и пригрозил список прогульщиков передать в прокуратуру для принятия мер», — сказал педагог одной из школ города.

В то же время даже лично, самому, нельзя нанять вместо себя другого человека – никто не соглашается ездить за 20 манатов (около $1 по курсу рынка), а учителя больше платить не думают. Наемные сборщики говорят, что по нынешним меркам 20 манатов — это очень мало, да и за сбор ничего толком не заработаешь. Некоторые учителя обжигались на мошенниках, которые брали деньги, но на пункте сбора так и не появлялись.

Среди учителей много недовольных, но лишь единицы открыто отказываются делать несвойственную им работу, многим здоровье не позволяет работать весь день в поле и собирать норму в 70 килограммов.

В детских садах города 70 процентов воспитателей и нянечек также задействованы в сборе хлопка. За детьми, бывает, некому смотреть, а что с ними будет – заведующих не интересует. Но если что-то серьезное произойдет с ребенком, то спрос будет именно с воспитателя.

«Родителям не объяснишь, что этот педагог ни при чем, что он в этот день был на хлопке, — говорит работник одного из местных дошкольных учреждений. – А мамочки и папочки резонно отвечают: сдали ребенка под его ответственность, вот пусть и отвечает, и их не заботит то, где воспитательница находилась в рабочее время. В результате работницу таскают по отделам полиции, прокуратурам, допрашивают, заставляют писать объяснительные. Не раз бывало, что воспитатели писали заявление своему руководителю и уходили с этой работы, потому что терпеть такое просто невозможно».

Зарплата воспитателей 800-900 манатов ($40-45), из этих денег дважды за сезон людей заставляют сдавать по 300 манатов ($15) на оплату наемников на 15 дней. Это называется «карусель» — когда сотрудники каждого бюджетного учреждения коллективно скидываются на хлопок. Помимо этого, еженедельно каждый работник платит еще по 20 манатов ($1) на наем человека вместо себя.

«Бунтари» есть и среди работников дошкольных учреждений.

«Извините, но 600 манатов для меня — большие деньги. Я одна тяну двоих детей, их нужно кормить и одевать. Я и так урезаю на продуктах питания, на мясе и рисе, но платить за хлопок, к которому я — воспитатель детсада, не имею никакого отношения, я не собираюсь, пусть увольняют — пойду до конца!» — сообщил источник наблюдателю АНТ.

Ежегодно в Туркменистане тысячи работников государственных организаций и предприятий принудительно привлекаются к уборке хлопка. Зачастую людям предлагается выбор – либо ехать самим, либо нанимать за свои деньги безработных.

В последние годы несколько мировых брендов публично отказались от закупок текстиля и сырья в Туркменистане по причине использования принудительного труда. По этой же причине в мае 2018 года власти США ввели запрет на импорт хлопка из Туркменистана, а также любой продукции, частично или полностью изготовленной из туркменского хлопка.