Туркменистан: Началась мобилизация госслужащих на сбор хлопка

По сообщениям из Туркменистана, с 15 августа в Марыйском и Лебапском велаятах власти начали привлекать госслужащих к сбору хлопка. В средних школах на поля пока отправляют технический персонал (уборщиц и сторожей), но с начала учебного года, возможно, к участию в хлопковой кампании будут привлечены и учителя. Это станет известно на предстоящих педсоветах, ближе к 1 сентября.

В этом году, как и во все предыдущие, людей заставляют собираться в 6 часов утра в оговоренных местными властями местах. Затем их размещают в автобусы и везут на поля под полным, как сообщаются источники АНТ, контролем со стороны администрации учебных заведений, полиции и людей в штатском.

«Нас 37 человек из разных школ и детсадов повезли на одно из полей Векилбазарского этрапа, — сообщил источник АНТ в Марыйском велаяте. – Все, как и прежде: спецодежда, фартук и еда с собой. Зарплата во время выезда на поля сохраняется. Единственное отличие от предыдущих сезонов — повышение платы за собранный хлопок: сейчас арендаторы платят 40 тенге [около 11 американских центов по госкурсу или чуть больше 5 центов по курсу рынка — прим. АНТ], а год назад было вдвое меньше. В остальном все так же».

Источник отметил, что повышение цен на хлопок в два раза никак не повлияло на благосостояние сборщиков, так как цены на продукты питания на базаре с прошлого выросли более чем в 2 раза.

«Если раньше растительное масло мы покупали по 7 манатов за литр, то сейчас берем по 15 и выше, когда как. Выросли цены и на большинство других продуктов питания, в частности, на сахар, на крупы и консервы», — сказал источник.

Собеседники АНТ отмечают, что хлопка на полях в настоящее время пока мало. В прошлом году к уборке урожая на юге и востоке страны приступили в конце августа, а на севере – после первой недели сентября.

В связи с широким применением принудительного труда при уборке хлопка ряд мировых торговых компаний уже отказался закупать сырье или текстиль из хлопка, произведенного в Туркменистане. Среди них такие фирмы, как H&M, а также торговая марка Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull&Bear и другими.

Помимо этого, в тюрьме продолжает оставаться Гаспар Маталаев – независимый наблюдатель АНТ, проводивший хлопковый мониторинг в 2016 году.