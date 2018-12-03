В Марыйской области на подбор хлопка отправили солдат

В конце ноября в ряде районов Марыйской области солдат срочной службы отправили на поля собирать остатки хлопка. Сборщиков в военной форме вывозили на армейских грузовиках «Урал» и «КамАЗ».

Эти фотографии наблюдатель АНТ сделал близ поселка Мары ГРЭС, в 15 километрах от административного центра региона. Около 40 солдат привезли на поля одного из местных дехкан. Чтобы не запачкать военную форму, некоторые служащие сняли с себя бушлаты, разложили их под близлежащим деревом и стали собирали хлопок в одних майках.

«К концу сезона даже наёмников нет, никто в холод за оплату в 0.20 манатов [чуть больше 1 американского цента] за килограмм хлопка ехать не хочет», говорит арендатор хлопкового поля Нургельды.

По его словам, арендаторы, которые по тем или иным причинам не в состоянии сами завершить сезон, договариваются с офицерами воинских частей. Оплата та же – 0.20 манатов за кило, однако солдаты денег на руки не получают. Как сказал Нургельды, деньги присваиваются офицерами и пропиваются.

Принудительное использование солдатского труда на хлопковых полях было отмечено наблюдателями АНТ и в Дашогузской области. В частности, командиры воинской части, расположенной на выезде из Дашогуза, в сторону села Гарадашлы, вывозили солдат на поля в местечке Уч кептери, которое относится к району имени Гурбансолтан-эдже (бывший Йыланлыйский район).

Мобилизация на уборку хлопка урожая 2018 года солдат и работников бюджетной сферы еще раз доказывает, что руководство страны игнорирует тревожные сообщения об эксплуатации людей на хлопковых полях и продолжает делать ставку на нелегкий ручной принудительный труд.

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