Туркменистан: Ни дня без отдыха

Для работников бюджетных организаций Туркменистана началась самая жаркая пора. Не успели утихнуть эмоции (и силы) от прошедшего международного ралли «Амуль-Хазар», в котором в качестве массовки приняли участие тысячи учителей, врачей и других госслужащих, как начался хлопок и репетиции празднования Дня независимости страны.
В Лебапском велаяте рабочая неделя учителя средней школы выглядит следующим образом. С понедельника по субботу с утра и до окончания второй смены (около 17 часов) учителя находятся в школе. Даже если класс учится в первую смену, учитель обязан быть на месте весь день: писать конспекты, готовить мультимедийные презентации для внезапных проверок из управления образования. В крайнем случае убирать классы и коридоры. В связи с нехваткой технического персонала – половина из них собирают хлопок и вернутся только через несколько недель – убирать школу теперь входит в обязанность педагогов.
Последние две недели уроки по субботам часто отменяются — учителя с детьми идут на стадион для съемок празднования Дня независимости (с 2017 года празднуется 27 сентября). Каждый классный руководитель обязан привести с собой как минимум 15 учеников. Их роль – массовка: махать флажками и по команде ведущего выкрикивать лозунги в поддержку президента Гурбангулы Бердымухамедова.
«22 сентября нас обязали быть на стадионе в 15 часов, однако съемки начались только в 17 часов. Людям не давали ни еды, ни воды, ели и пили то, что каждый принес с собой. Перед трибунами прошли спортсмены с флажками, провели коней и верблюдов, на поле выступили музыкальные и танцевальные коллективы. Завершилось все в 8 вечера, после чего всех отправили по домам. Многие пошли пешком, все автобусы были забиты людьми. Домой вернулись после девяти часов», — сообщил источник.
По воскресеньям у педагогов начался хлопок. Директора на собраниях объявили, что учителей, мол, не отправляли на поля весь период ралли, а теперь пора «помочь дехканам и государству собрать урожай». Работники могут ездить сами, но руководство школ говорит, что предпочтительнее платить деньги на наём других. Дневная ставка – 20 манатов, а с октября у них будут брать деньги трижды в неделю.
8 комментариев к записи «Туркменистан: Ни дня без отдыха»
Истоичнику надо поменьше скулить и жаловать на жизнь свою горемычную. Сыкуну и очкошники , которые боятся работу потерять где не плотят месяцами деньги не хер было соглашаться на это все. Моя жена послала нахер в 2001 году и ушла а остальные терпилы остались. Занялась бизнесом , магазин появился независимость а ее подруги по школе одни состарились а две уже в Чоганлы причем закончил АПРИЯЛ в один год. Так что поделом вам . Терпилы.
bot iz Zhitnikova izmenil imya s «Vash Drug» na «Akynja». Ya tebya vychislil.
Слышь ты чепушило. У вас все кто призывает ваши остатки мужества и чести тот провокатор или бот с житникова. , хотя о чем это я ? Слушал вашего ***. Смотрите не поддавайтесь КНБ готовит провокацию типа провокаторы провоцируют на митинги а они потом с вами расправятся. Тьфу и это те кто себя великими воинами называют . Вы где в каком месте воины ? В постели между ног своих жен вы воины.Офигеть оправдывать свою трусость , свое малодушие это «мудрой стойкости» против провокации спецслужб. *** признайся что ты трус .И что предлагал *** информация информация. Сообщайте нам где у кого какая машина , где живет , сколько жен . Вы прикиньте одни стукачи что процветает сейчас так называемая оппозиция плодит новых стукачей. Слушайте уже 66 % населения стукачи , куда еще дальше ? А ты гора Харама ты даже не гора Харама , ты куча говна. Вот так и будете сидеть как суки под столом и стучать хвостом от страха.
chepushilo eto tvoe imya debil. TY ni k chemu ne prizyvaesh, ty prosto oskorblaesh lyudey, esli pizdec kakoy umniy, organizuy dvijenie a ne umnichay v kommentah loshped
Что то больше ты похож на парня с житникова . И оскорбляют тех у кого есть достоинство а у кого его нет это просто констатация неприятного для них факт. Так что хавай дерьмо и не вякай. Тебе твое руководство и говорит об этом.
В августе 1991 года я организовал , пошли к цирку по поводу ГКЧП а потом в КГБ когда таскали из 16 сотрудников отдела 12 заяв из одного отдела ,то есть из 16 человек 12 стукачи . И с вами что то можно организовывать ? Это тогда было в годы перестройки а что сейчас туши свет .Вам организацию сказать ?
Я тебя тоже вычислил сявка с конторы. Чмо что денег нет на русскую клавиатуру .
Это типа Медведев учителям Россси? https://www.youtube.com/watch?v=-R6nX2ParmM