Туркменистан: Ни дня без отдыха

Для работников бюджетных организаций Туркменистана началась самая жаркая пора. Не успели утихнуть эмоции (и силы) от прошедшего международного ралли «Амуль-Хазар», в котором в качестве массовки приняли участие тысячи учителей, врачей и других госслужащих, как начался хлопок и репетиции празднования Дня независимости страны.

В Лебапском велаяте рабочая неделя учителя средней школы выглядит следующим образом. С понедельника по субботу с утра и до окончания второй смены (около 17 часов) учителя находятся в школе. Даже если класс учится в первую смену, учитель обязан быть на месте весь день: писать конспекты, готовить мультимедийные презентации для внезапных проверок из управления образования. В крайнем случае убирать классы и коридоры. В связи с нехваткой технического персонала – половина из них собирают хлопок и вернутся только через несколько недель – убирать школу теперь входит в обязанность педагогов.

Последние две недели уроки по субботам часто отменяются — учителя с детьми идут на стадион для съемок празднования Дня независимости (с 2017 года празднуется 27 сентября). Каждый классный руководитель обязан привести с собой как минимум 15 учеников. Их роль – массовка: махать флажками и по команде ведущего выкрикивать лозунги в поддержку президента Гурбангулы Бердымухамедова.

«22 сентября нас обязали быть на стадионе в 15 часов, однако съемки начались только в 17 часов. Людям не давали ни еды, ни воды, ели и пили то, что каждый принес с собой. Перед трибунами прошли спортсмены с флажками, провели коней и верблюдов, на поле выступили музыкальные и танцевальные коллективы. Завершилось все в 8 вечера, после чего всех отправили по домам. Многие пошли пешком, все автобусы были забиты людьми. Домой вернулись после девяти часов», — сообщил источник.

По воскресеньям у педагогов начался хлопок. Директора на собраниях объявили, что учителей, мол, не отправляли на поля весь период ралли, а теперь пора «помочь дехканам и государству собрать урожай». Работники могут ездить сами, но руководство школ говорит, что предпочтительнее платить деньги на наём других. Дневная ставка – 20 манатов, а с октября у них будут брать деньги трижды в неделю.