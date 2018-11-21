В Балканабаде совершено убийство

Жестокое убийство 21-летней женщины совершено вечером 6 ноября, однако информацию об этом тяжком преступлении два независимых друг от друга источника АНТ подтвердили лишь через две недели.

Источник, близкий к правоохранительным органам Балканабада, ссылаясь на известные ему факты, сообщил, что женщина, мать двух малолетних детей, была задушена в собственной квартире шнуром от пылесоса. Установлено, что ее муж в это время находился на работе и имеет алиби. Убийство совершено с целью ограбления. Предполагаемые преступники – по показаниям соседей и других очевидцев, это молодой мужчина и его сообщница, вынесли из квартиры 185 тысяч манатов (около $10 000). Именно такую сумму супружеская чета выручила накануне, продав свой внедорожник. Подозреваемая в совершении преступления пара была задержана. Однако аресту и водворению в следственный изолятор подвергся, по словам источника в органах, только мужчина, женщина была отпущена под подписку о невыезде.

Другой источник сообщил, что арестованный мужчина и его сообщница были не только знакомы с убитой и ее мужем, но и дружили. Подозреваемого, имя которого известно редакции, хорошо знают в городе как задолжавшего крупную сумму игромана, он вместе с такими же, как сам, делал большие ставки на итоги футбольных матчей, транслируемых по телевизору. По данному преступлению ведется следствие.