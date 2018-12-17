Немецкая компания требует взыскать с Туркменистана 32 млн евро

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) принял к рассмотрению очередной иск против Туркменистана. На сей раз иск подала немецкая компания Unionmatex Industrieanlagen GmbH, сообщает «Хроника Туркменистана» со ссылкой на пресс-релиз компании.

Еще 10 лет назад государственные СМИ сообщали о предстоящем строительстве в каждом из пяти велаятов мощных элеваторных комплексов, о чем и был заключен контракт между государственным объединением «Туркменхлебопродукты» и немецкой компанией «Unionmatex». Однако, туркменская сторона не выполнила своих обязательств, на протяжении 6 лет вмешиваясь в ход строительства и при этом не оплачивая работу. В 2014 году «Unionmatex» прекратила свою деятельность в стране.

В настоящий момент иск в (МЦУИС) зарегистрирован. В пресс-релизе сказано, что компания затребовала у Туркменистана 32 миллиона евро плюс проценты.

Помимо немецкой компании, иски к Туркменистану в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров подали российский мобильный оператор МТС и турецкая Sece Inşaat. О долгах Туркменистана перед иностранными поставщиками АНТ уже сообщали.