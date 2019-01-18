Туркменистан в ожидании погодной стихии

Из Ашхабада и других регионов поступают сообщения о надвигающемся на страну урагане. Население узнает об этом не из официальных источников, а от работающих в государственных учреждениях людей. Так в Туркменабаде в управлении образования состоялось собрание, на котором администрации школ были уведомлены о возможной стихии. Директора донесли информацию до педагогов, а те предупредили школьников не подходить близко к зданиям, иначе есть риск срыва крыш.

В Дашогузском велаяте учащихся школ отпустили домой с последних уроков. На момент публикации в городе шел снег, а до этого шел дождь, потом была гроза, потом дождь со снегом. Источники АНТ сообщают, что связь нестабильная, часть города осталась без света.

Судя по сервису Flightradar24, аэропорты Ашхабада, Мары и Туркменабада работают в штатном режиме.

«Хроника Туркменистана» сообщает, что в этрапе Магтымгулы в Балканском велаяте сошел сель, в связи с чем пострадали два села – Дайна и Кружде.

Также о надвигающемся шторме были проинформированы дипломатические миссии иностранных государств, работающие в Туркменистане. Предупреждение поступило из МИДа Туркменистана.